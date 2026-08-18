به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادهها و مطالعات رسمی و دانشگاهی منتشرشده از سوی کنست و دانشگاه تلآویو، از ابتدای سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶۸ هزار اسرائیلی برای دورههای طولانیمدت از سرزمینهای اشغالی خارج شدهاند.
معاریو همچنین گزارش داد شمار افرادی که به سرزمینهای اشغالی بازگشتهاند، از حدود هشت هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته که بیانگر افت ۵۳ درصدی است. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۲ نیز روند افزایش خروج طولانیمدت اسرائیلیها تشدید شده و خالص مهاجرت در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ منفی بوده است.
این روزنامه در ادامه نوشت بیش از نیمی از بازگشتکنندگان در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در سن کار قرار داشتهاند و حدود ۷۰ درصد آنان پس از بیش از پنج سال اقامت در خارج بازگشتهاند؛ در حالی که نزدیک به یکسوم پس از یک دهه یا بیشتر به سرزمینهای اشغالی بازگشتهاند.
همچنین حدود نیمی از ۱۴۱ هزار بازگشتکننده در این دو سال از آمریکای شمالی بودهاند که ۴۵ درصد از آمریکا و پنج درصد از کانادا بودهاند. در همین حال، شمار بازگشتکنندگان از آمریکا از حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ به حدود هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
معاریو مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و اداری را از موانع بازگشت اسرائیلیهای مقیم خارج دانسته است؛ از جمله برخورداری بازگشتکنندگان از حمایتهای کمتری نسبت به مهاجران جدید، مشکلات مربوط به مسکن، مالیات و آموزش و دشواری یافتن شغل با درآمد مناسب.
این روزنامه همچنین به مسئله خدمات درمانی اشاره کرده و نوشته اسرائیلیهایی که مدت طولانی در خارج اقامت داشته و پرداخت بیمه ملی خود را متوقف کردهاند، ممکن است برای دریافت خدمات درمانی دولتی تا شش ماه در انتظار بمانند، مگر اینکه مبلغ تعیینشدهای را پرداخت کنند.
این گزارش همچنین وضعیت امنیتی و اجتماعی سرزمینهای اشغالی را از عوامل مؤثر بر تصمیم برخی اسرائیلیهای خارج از این منطقه برای به تعویق انداختن یا لغو بازگشت دانسته است.
معاریو به نقل از گلعاد کریو، رئیس کمیته مهاجرت، جذب و دیاسپورای کنست، نوشت که وی از زمان آغاز فعالیت خود نسبت به شکلگیری «سونامی مهاجرت» هشدار داده و خواستار تعیین نهادی برای هماهنگی و مقابله با این پدیده شده است.
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