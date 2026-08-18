دادگاه ویژه طالبان ۳۰۰ جریب زمین در مزارشریف را دولتی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت عدلیه/دادگستری حکومت طالبان امروز (سهشنبه ۲۷ مرداد) در بیانیهای اعلام کرد که دادگاه اختصاصی رسیدگی به پروندههای زمینهای غصبشده دولتی منطقه شمال، پس از بررسی اسناد و مدارک، حدود ۳۰۰ جریب زمین موسوم به «شهرک مایار مینه» در شهر مزارشریف، مرکز استان بلخ افغانستان را ملک دولتی اعلام کرده است.
این وزارت تصریح کرد که این زمین در منطقه قلعه حجری، واقع در ناحیه نهم شهر مزارشریف قرار دارد.
وزارت عدلیه نوشت که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری زمینهای غصبشده پیشتر این موضوع را بررسی کرده و پرونده را بر اساس ماده ۱۷ قانون جلوگیری از غصب زمینها، بهطور رسمی به دادگاه اختصاصی منطقه شمال ارجاع داده بود.
به گفته این وزارت، دادگاه پس از بررسی اسناد متصرفان، مدارک کمیسیون، دفاتر املاک و دریافت اطلاعات از ادارات مربوطه، حکم کرده است که تمام این ۳۰۰ جریب زمین متعلق به دولت است.
وزارت عدلیه افزود: بر اساس این حکم، متصرفان موظفند زمین یادشده را به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری زمینهای غصبشده تحویل دهند.
این وزارتخانه در پایان بیانیه تأکید کرد که روند بررسی، تشخیص و بازپسگیری زمینهای غصبشده دولتی در سراسر افغانستان ادامه دارد.
گفتنی است چندی قبل دو شهرک شیعه نشین در شهرهای کابل و غزنی افغانستان هم از طرف وزارت عدلیه طالبان دولتی اعلام و به ساکنان دستور تخلیه داده شد. تصمیمی که با مخالفت شهروندان و ساکنان این مناطق مواجه شد. وزیر عدلیه با اخذ حکم از رهبر طالبان مبنی بر استرداد زمینهای غصبی، بسیاری از زمینها و اماکن شیعیان افغانستان را به این بهانه تصرف کرده است. حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون تمدن که از مراکز مهم شیعه بودند نیز به همین بهانه توسط وزارت عدلیه مصادره شد.
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