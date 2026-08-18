نگرانی آمریکا از پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ والاستریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد مذاکرات میان تهران و مسقط برای تقویت کشتیرانی در تنگه هرمز در حال پیشرفت است و توافق احتمالی میان دو کشور میتواند از فشار موجود بر بازار جهانی انرژی بکاهد.
با این حال، مقامهای آمریکایی نسبت به پیامدهای چنین توافقی ابراز نگرانی کرده و معتقدند ممکن است جایگاه ایران در مدیریت و کنترل تردد دریایی در این تنگه تقویت شود.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ترجیح میدهد توافقی حاصل شود که به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود و نه توافقی که به گفته واشنگتن، نقش بیشتری برای ایران در تعیین وضعیت تردد تجاری در این گذرگاه ایجاد کند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و محدودیت در عبور و مرور کشتیها طی ماههای اخیر بر بازار نفت و نگرانیهای مربوط به عرضه انرژی تأثیر گذاشته است.
این روزنامه همچنین گزارش داده است که در دولت آمریکا درباره نقش عمان اختلاف نظر وجود دارد.
بر اساس ادعای منابع آمریکایی، برخی مقامهای ارشد دولت ترامپ در محافل خصوصی، مسقط را به جانبداری از تهران متهم میکنند؛ در حالی که عمان همچنان در روندهای دیپلماتیک مرتبط با ایران نقش میانجی و تسهیلکننده دارد.
گزارش والاستریت ژورنال در شرایطی منتشر شده است که تنشها بر سر تنگه هرمز و مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش محدودیتهای کشتیرانی ادامه دارد.
گزارشهای تازه همچنین از افزایش نگرانی بازارهای جهانی انرژی درباره تداوم اختلال در عبور نفت و کالا از این مسیر حکایت دارد؛ بهگونهای که قیمت نفت برنت در معاملات اخیر از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.
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