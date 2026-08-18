گزارشگر سازمان ملل انفجار غرب کابل را »حمله فجیع« خواند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، امروز (سه‌شنبه ۲۷ اسد) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: من حمله فجیع دیروز را که به تعداد زیادی از کودکان در نزدیکی مدرسه‌ای در دشت برچی آسیب رساند، محکوم می‌کنم.

بنت در ادامه تأکید کرد: بار دیگر این منطقه عمدتاً هزاره‌نشین (شیعه مذهب) کابل هدف قرار گرفته است. اسفناک است!

وی در پایان پیام خود تصریح کرد: انجام تحقیقات کامل و مستقل با هدف محاکمه عاملان این حادثه ضروری است.

این انفجار عصر روز گذشته در مدرسه خصوصی «شمع هدایت» واقع در شهرک مهدیه از حوزه هجدهم امنیتی دشت برچی رخ داد. به گفته منابع محلی، حدود ۵۰ دانش‌آموز زیر ۱۸ سال زخمی شدند. برخی شاهدان روایت کرده‌اند که در لحظه خروج دانش‌آموزان، مواد منفجره از بیرون به داخل محوطه مدرسه پرتاب شده است.

طالبان وقوع انفجار را تأیید کرده‌اند اما هنوز جزئیات دقیق از نوع، انگیزه و عاملین حادثه را اعلام نکرده‌اند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز مسئولیت این فاجعه را متوجه طالبان دانسته است.

دشت برچی که محل سکونت بخش عمده‌ای از جامعه هزاره و شیعه کابل است، در سال‌های اخیر بارها هدف حملات مشابه قرار گرفته است.

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