به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» به نقل از میخال اوزیهو، رئیس شورای منطقهای اشکول، نوشت مقامهای محلی شهرکهای اطراف غزه ارتباط مستمری با ارتش اسرائیل دارند، اما گفتوگو با دولت درباره تغییرات سیاسی و امنیتی در نوار غزه کافی نیست.
او تأکید کرد پرسش اصلی برای ساکنان این مناطق آن است که با تغییر شرایط در داخل غزه، چه تحولاتی در طرف اسرائیلی مرز رخ خواهد داد و آیا تغییر در استقرار نیروها یا ورود نیروهای خارجی، به تقویت تدابیر امنیتی در مناطق اطراف منجر میشود یا خیر.
اوزیهو همچنین درباره مسیر ۲۳۲ که یکی از شریانهای اصلی ارتباطی شهرکهای اطراف غزه محسوب میشود، ابراز نگرانی کرد و گفت این مسیر برای پذیرش حجم احتمالی فعالیتهای مربوط به بازسازی غزه و جابهجایی نیروهای خارجی آمادگی ندارد.
به گفته وی، عبور تجهیزات و نیروها از این منطقه میتواند مستقیماً بر شهرکهایی تأثیر بگذارد که همچنان در حال بازیابی شرایط خود پس از حملات هفتم اکتبر هستند.
رئیس شورای منطقهای اشکول تأکید کرد نگرانیهای وی صرفاً بر اساس شایعات مطرحشده در فضای مجازی نیست، بلکه از تغییراتی ناشی میشود که در میدان مشاهده میشود. وی گفت مشاهده ورود خودروهای وابسته به «شورای صلح» به غزه برای ساکنان نشانهای از تغییر شرایط است و تحرکات مرتبط با این روند از مسیرهای اصلی منطقه عبور میکند.
او همچنین پرسید آیا نیروهای خارجی پیش از خلع سلاح حماس وارد غزه خواهند شد یا خیر و خواستار روشن شدن ترتیب اجرای مراحل شد.
اوزیهو در پایان با اشاره به آنچه «شکست عمیق اعتماد» در میان ساکنان غلاف غزه پس از هفتم اکتبر خواند، خواستار هماهنگی مستقیم مقامهای دولتی با مسئولان محلی شد.
وی تأکید کرد ورود نیروهای خارجی، تغییر در آرایش نیروها یا آغاز روند گسترده بازسازی غزه نباید بدون گفتوگو با ساکنان مناطق مرزی انجام شود، زیرا هر تحول عمده در آن سوی مرز، نیازمند آمادگی و تدابیر متناسب در طرف اسرائیلی خواهد بود.
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