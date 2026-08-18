انفجار یک شیء قدیمی در نزدیکی المطله پنج زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاریو نوشت: انفجار یک شیء نظامی قدیمی در منطقه‌ای کشاورزی نزدیک شهرک المطله در مرز لبنان امروز سه‌شنبه ۱۸ اوت در منطقه‌ای باز و کشاورزی در نزدیکی المطله رخ داده و احتمال می‌رود شیء منفجرشده از تجهیزات نظامی قدیمی باشد که پیش‌تر شناسایی یا خنثی نشده بود. نیروهای ارتش اسرائیل و نیروهای امدادی در محل حاضر شده‌اند و برای انتقال برخی مجروحان نیز یک فروند بالگرد به منطقه اعزام شده است.

معاریو گزارش داد کارشناسان مواد منفجره پلیس اسرائیل در حال بررسی علت انفجار هستند و هنوز مشخص نیست این شیء متعلق به ارتش اسرائیل بوده یا حزب‌الله، یا اینکه بقایای یک موشک شلیک‌شده در گذشته بوده که منفجر نشده است.

سخنگوی پلیس اسرائیل نیز از آغاز تحقیقات درباره این حادثه خبر داد و اعلام کرد گزارشی درباره زخمی شدن چند نفر بر اثر انفجار یک قطعه از تجهیزات جنگی در منطقه‌ای باز نزدیک المطله دریافت شده است. به گفته وی، نیروهای پلیس در محل حضور یافته و کارشناسان مواد منفجره برای بررسی جزئیات حادثه و تعیین علت انفجار به محل اعزام شده‌اند.

این حادثه در حالی رخ داده است که مناطق نزدیک مرز لبنان همچنان با بقایای مهمات و تجهیزات نظامی برجای‌مانده از درگیری‌های گذشته مواجه‌اند.

مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند تحقیقات برای شناسایی منشأ این شیء و چگونگی انفجار آن ادامه دارد.

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