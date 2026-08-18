به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افریم گانور، تحلیلگر سیاسی معاریو، در گزارشی با عنوان «سناریویی که اسرائیل را تکان خواهد داد» نوشت انتخابات مقدماتی لیکود تنها یک رقابت داخلی حزبی نیست، بلکه میتواند بر آینده سیاسی اسرائیل و جایگاه نتانیاهو تأثیر بگذارد.
به نوشته وی، این انتخابات ممکن است ساختار کنونی لیکود را که بیش از هر چیز با نتانیاهو شناخته میشود، دستخوش تغییر کند و آرایش جدیدی از نیروهای سیاسی را در این حزب شکل دهد.
گانور با اشاره به تحولات پس از هفتم اکتبر، گفت موضوع جایگزینی نتانیاهو در رهبری لیکود و دولت اسرائیل پیشتر نیز مطرح شده است.
وی معتقد است نتیجه انتخابات مقدماتی میتواند تأثیر قابل توجهی بر ادامه مسیر سیاسی نتانیاهو داشته باشد؛ بهویژه آنکه جریانهای جدید جناح راست و چهرههایی مانند گلعاد اردان، یولی ادلشتاین و موشه فگلین و احتمالاً موشه کحلون و یوآف گالانت، در حال شکل دادن به آرایش جدیدی از قدرت در اردوگاه راست هستند.
این تحلیلگر همچنین به نتایج نظرسنجیهای منتشرشده درباره انتخابات آینده اشاره کرد و نوشت لیکود در وضعیت کنونی از دستیابی به امکان تشکیل دولت آینده فاصله دارد.
از نگاه وی، ترکیب این نظرسنجیها با فهرست نامزدهایی که ممکن است مورد رضایت نتانیاهو نباشند، میتواند نخستوزیر رژیم صهیونیستی را در موقعیتی دشوار قرار دهد و حتی او را به اتخاذ تصمیمی مهم، از جمله کنارهگیری از عرصه سیاسی پیش از برگزاری انتخابات، سوق دهد.
گانور در پایان هشدار داد در صورت کنارهگیری نتانیاهو، رقابت بر سر جانشینی او میتواند روند فروپاشی و چندپارگی داخلی لیکود را تشدید کند.
به اعتقاد این تحلیلگر، جریانهای جدید راستگرا ممکن است از نارضایتی اعضای لیکود بهره ببرند و چهرههایی مانند ایتامار بنگویر، آویگدور لیبرمن و حتی گادی آیزنکوت نیز از این شرایط منتفع شوند؛ وضعیتی که میتواند به تضعیف جدی لیکودِ وابسته به نتانیاهو منجر شود.
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