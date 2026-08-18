به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس، محفل بزرگ قرآنی با عنوان «اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام» با حضور و اجتماع قاریان بین‌المللی به مناسبت چهلم خاکسپاری قاند امت اسلامی در میدان شهدای شهر مشهد برگزار شد.

در این گردهمآیی، هزاران نفر از مشتاقان قرآن و دوستداران رهبر شهید انقلاب دوشنبه شنبه شب در عرصه میدان مرکزی شهر گردهم آمدند. میدان شهداء مشهد از نقاط مرکزی و کانونی شهر مشهد است که عرصه آن با وسعت زیاد همواره میزبان برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است. در اجتماع بزرگ قرآنی مشهد، قاریان برجسته بین‌المللی از جمله داوران و قاریان برنامه تلویزیونی محفل حضور داشتند. اجرای برنامه را رسالت بوذری، مجری محبوب برنامه‌های آیینی تلویزیون از جمله برنامه محفل و مخاطب خاص برعهده داشت.

از جمله برنامه‌های اصلی این رویداد قرآنی بزرگداشت مسجد تاریخی «کرامت» به عنوان پایگاه قرآنی رهبر شهید در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود و به این منظور پیکره و ماکت بزرگی از ساختمان مسجد کرامت و در ورودی آن در پشت جایگاه قرار گرفته بود تا یادآور نقش این مسجد در نهضت اسلامی مردم ایران باشد. حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای نخستین بخشی از دروس تفسیر قرآن خود پیش از انقلاب را در مسجد کرامت مشهد برای مردم و جوانان ارائه می‌دانند که اکنون به چاپ رسیده و میراث قرآنی ارزنده‌ای از آن قائد شهید است. مسجد کرامت امروز در چهارراه شهداء مشهد نزدیک به حرم مطهر رضوی از مساجد فعال و پررونق به شمار می‌رود که کرسی‌های تلاوت و تفسیر در آن همواره برقرار است.

محفل اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام در مشهد با استقبال انبوه زائرین و مجاورین امام رضا(ع) همراه بود و صدها نفر از شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سرخ «یا لثارات الحسین» به نشانه خونخواهی از امام شهید یاد آن مفسر عالیقدر جهان اسلام را زنده کردند.

پیش از این محمدجواد سادات فاطمی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه قاریان قرآن مشهد گفته بود با توجه به در پیش بودن چهلم رهبر شهید انقلاب و همزمانی آن با برگزاری جلسه ماهانه کرسی تلاوت قرآن مسجد تاریخی «کرامت» تصمیم گرفته شد این برنامه را با گستردگی بیشتری برگزار کنیم. در رویداد قرآنی یادبود رهبر شهید و بزرگداشت مسجد کرامت چهره‌هایی چون حامد شاکرنژاد، حمید شاکرنژاد و علیرضا رضایی از قاریان بین‌المللی و نیز استاد موسوی‌بلده و استاد شهریار پرهیزگار از تهران حضور داشتند. همچنین سعید پرویزی، احمدی‌وفا و وحید نظریان از مدعوین گردهمآیی قاریان ملی و بین‌المللی در مشهد بودند.

شایان ذکر است رهبر شهید انقلاب در خاطرات و توصیه‌هایی که از ایشان منتشر شده است، یکی از دلایل موفقیت و پیشرفت خود و سایر مبارزین پیشگام انقلاب اسلامی را به همراه داشتن قرآن و اُنس با آن عنوان می‌کردند. اکنون تفسیر سوره‌های متعددی از قرآن که در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب توسط قائد شهید امت القاء گردیده، به همت انتشارات انقلاب اسلامی دراختیار عموم قرار دارد و از جذابیت بالایی برخوردار است.