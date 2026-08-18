به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فرانسوی «لوموند» در سرمقاله‌ای با ارزیابی عملکرد دونالد ترامپ در خاورمیانه، کارنامه دولت آمریکا را به‌شدت منفی توصیف کرد.

«لوموند» در این مقاله تأکید کرد خاورمیانه همواره عرصه‌ای برای سنجش عملکرد رؤسای‌جمهور آمریکا بوده و در مورد ترامپ نیز تحولات این منطقه، به گفته این روزنامه، ضعف و بی‌ثباتی تصمیمات دولت وی را آشکار کرده است.

این روزنامه معتقد است دولت ترامپ در کمتر از دو سال با مجموعه‌ای از شکست‌ها و تصمیماتی مواجه شده که پیامدهای آنها از پیش به‌درستی محاسبه نشده بود.

این روزنامه به‌طور ویژه به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و نوشت نتیجه این درگیری برخلاف هدف واشنگتن برای نمایش قدرت آمریکا پیش رفت و در نهایت به بحران بر سر تنگه هرمز و عقب‌نشینی آمریکا و توافق با تهران منجر شد.

به نوشته «لوموند»، فشار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نگرانی درباره ذخایر مهمات آمریکا نیز ممکن است در تصمیم ترامپ برای عقب‌نشینی از تهدید به ازسرگیری عملیات نظامی نقش داشته باشد.

«لوموند» همچنین این عقب‌نشینی را عاملی برای تضعیف تصویر آمریکا به‌عنوان ضامن امنیت منطقه دانست و به توافق دفاعی سه‌جانبه میان عربستان، پاکستان و ترکیه اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از کاهش اعتماد به الگوی سنتی حمایت امنیتی آمریکا در منطقه ارزیابی کرد.

در پرونده فلسطین نیز این روزنامه معتقد است ترامپ با بن‌بست مواجه شده است؛ زیرا نتوانسته رژیم صهیونیستی را به اجرای ترتیبات مربوط به خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی نیروهایش از بخش‌های گسترده‌ای از نوار غزه وادار کند؛ مسئله‌ای که به نوشته «لوموند» روند طرح بازسازی غزه را که ترامپ پیش‌تر از آن حمایت کرده بود، با مانع روبه‌رو کرده است.

این روزنامه همچنین از موضع واشنگتن در قبال حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل و اموال فلسطینیان در کرانه باختری انتقاد کرد و تأخیر آمریکا در توجه به ابعاد این اقدامات را در کنار تداوم حمایت سیاسی و نظامی از اسرائیل مورد انتقاد قرار داد.

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