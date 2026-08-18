سرور دانش خواهان پاسخ روشن طالبان درباره انفجار دشت برچی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرور دانش، معاون رئیسجمهور سابق افغانستان و رئیس حزب عدالت و آزادی، در بیانیهای که به مناسبت حمله روز گذشته به مدرسهای در منطقه شیعهنشین کابل، علاوه بر محکومیت شدید این حادثه تروریستی، با مسئول دانستن طالبان در این دست حوادث، خواهان پاسخ روشن و قانعکننده از سوی حاکمیت شد.
متن پیام به شرح ذیل است:
به نام خداوند عدالت و آزادی
با تأسف و اندوه فراوان، بار دیگر تروریستهای جنایتپیشه دست به یک عمل تروریستی در میان کودکان معصوم و بیگناه در مرکز آموزشی «شمع هدایت» در غرب کابل زدند. بر اساس گزارشهای رسانههای خبری، تاکنون دهها تن از کودکان بیگناه در نتیجه این حمله تروریستی زخمی شده و دستکم یک تن نیز جان باخته است.
حزب عدالت و آزادی افغانستان این عمل وحشیانه و ضد انسانی را بهشدت محکوم میکند و مراتب همدردی و تسلیت خود را با خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان این رویداد ابراز میدارد. برای محروحان این حمله تروریستی، بهبودی عاجل و برای جانباخته این رویداد، رحمت و آرامش ابدی آرزو میکنیم.
بدون تردید، مسؤولیت اصلی تأمین امنیت جان شهروندان و حفاظت از مراکز آموزشی بر عهده گروه طالبان است. گروهی که وزیر عدلیه آن آشکارا مردم را تهدید و توهین میکند، مراکز آموزشی شیعیان و هزارهها را «مراکز فتنه» میخواند و از بستن این مراکز سخن میگوید، نمیتواند در برابر چنین جنایاتی خود را بیمسئولیت و بیخبر جلوه دهد. طالبان باید درباره این رویداد و سایر حملات مشابه، به مردم افغانستان پاسخ روشن و قانعکننده ارائه کنند.
از سوی دیگر، این حادثه بار دیگر شعار امنیت طالبان را که سالهاست بهعنوان دستاورد حکومت خود تبلیغ میکنند، باطل میسازد. اگر طالبان واقعاً امنیت را برای مردم افغانستان به ارمغان آوردهاند، چرا بخشی از شهروندان این کشور به دلیل قومیت و مذهب خود همچنان هدف حملات تروریستی قرار میگیرند و هر روز قربانی میدهند؟ چرا دهها حمله خونین گذشته علیه هزارهها و شیعیان افغانستان، بهجای تحقیق و پیگرد عاملان، به فراموشی سپرده شده است؟ چرا تاکنون حتی یک مورد از عاملان و سازماندهندگان این حوادث مصیبتبار بهگونه شفاف در برابر مردم پاسخگو نشده و به عدالت سپرده نشدهاند؟
تکرار این حملات و عدم پاسخگویی در برابر آنها، نگرانی جدی درباره تداوم مصونیت عاملان جنایت و ناکامی یا عدم اراده حاکمیت طالبان در تأمین امنیت شهروندان را نشان میدهد و میرساند که در پشت بسیاری از حوادث تروریستی سردمداران طالب به طور مستقیم دست دارند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان یکبار دیگر حمله تروریستی بر مرکز آموزشی «شمع هدایت» و کودکان بیگناه غرب کابل را بهشدت محکوم میکند و تأکید مینماید که هدف قراردادن کودکان، مراکز آموزشی و شهروندان غیرنظامی، جنایتی نابخشودنی و نقض آشکار حقوق اساسی انسانهاست.
این جنایت، ننگ ابدی بر پیشانی کسانی خواهد بود که از آموزش، آگاهی و بیداری نسل آینده افغانستان هراس دارند و با خشونت و ترور میکوشند چراغ دانش را خاموش کنند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
۲۶ اسد ۱۴۰۵ خورشیدی
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