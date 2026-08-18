به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این نظرسنجی که روز دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۶ منتشر شد، بیش از ۵۳ درصد رأیدهندگان ثبتنامشده اعلام کردهاند وضعیت مالیشان از زمان آغاز دوره جدید ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بدتر شده است.
این رقم در میان رأیدهندگان مستقل به حدود ۵۷ درصد میرسد و حدود یکچهارم رأیدهندگان جمهوریخواه نیز چنین ارزیابیای از شرایط مالی خود دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد نزدیک به دو سوم رأیدهندگان آمریکایی معتقدند اقتصاد این کشور در مسیر نادرستی حرکت میکند.
میزان نارضایتی از عملکرد ترامپ نیز به ۵۵ درصد رسیده و در زمینه نحوه مدیریت تورم و هزینههای زندگی، این میزان به ۶۴ درصد افزایش یافته است.
فایننشال تایمز افزایش هزینههای اقتصادی را در شرایطی بررسی کرده است که به نوشته این روزنامه، جنگ آمریکا علیه ایران به افزایش هزینه استقراض و رشد قیمت سوخت و کالاهای مصرفی منجر شده است.
همزمان، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و افت دستمزدهای واقعی، فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.
انتشار این نتایج در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره از اهمیت سیاسی ویژهای برخوردار است. بر اساس همین نظرسنجی، دموکراتها در میزان تمایل رأیدهندگان برای انتخابات کنگره با ۴۴ درصد در برابر ۳۹ درصد جمهوریخواهان پیشتاز هستند؛ مسئلهای که میتواند نارضایتی اقتصادی را به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی در ماههای آینده تبدیل کند.
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