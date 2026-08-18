با همت خیرین مسلمان بلغارستان مسجدی جدید در پایتخت نیجر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجدی جدید در شهر نیامی، پایتخت کشور نیجر، با تأمین مالی و مشارکت خیرخواهانه جامعه مسلمانان کشور بلغارستان احداث و با حضور جمعی از مقامات دینی افتتاح شد. در این مراسم معنوی، شیخ «بیهان محمد»، نایب مفتی اعظم بلغارستان، و شیخ «محمد علیا»، مفتی منطقه «رازغراد» حضور داشتند تا ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه، پیام همبستگی مسلمانان اروپا را به برادران دینی خود در آفریقا برسانند.
در آیین رونمایی از مسجد همزمان با اقامه نماز ظهر، امام جماعت مسجد در سخنان خود ضمن تبریک این مناسبت خجسته، ابراز امیدواری کرد که این مکان مقدس، نه تنها پایگاهی برای تقویت ایمان و پیوند عمیقتر با پروردگار باشد، بلکه به کانون امیدی برای جامعه مسلمانان این منطقه تبدیل شود.
در حاشیه مراسم افتتاحیه، برنامههای فرهنگی و حمایتی ویژهای نیز تدارک دیده شد. دستاندرکاران این مراسم، ۴۰۰ نسخه قرآن کریم را میان شرکتکنندگان توزیع کردند و با برگزاری ضیافت ناهار برای ۴۰۰ نفر از اهالی، فضای برادری و همدلی میان مسلمانان نیجر را گرامی داشتند.
علاوه بر فعالیتهای فرهنگی، نمایندگان مسلمان بلغارستان در راستای کمک به اقشار کمبرخوردار در این منطقه، اقدام به توزیع گوشت میان خانوادههای نیازمند کردند. این مسجد نتیجه پویش خیریهای است که مسلمانان بلغارستان با هدف ترویج اقدامات بشردوستانه و حمایت از نیازمندان در قاره آفریقا راهاندازی کرده بودند.
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