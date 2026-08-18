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همایش جهانی مساجد در قم برگزار می‌شود

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
کد مطلب: 1854029
همایش جهانی مساجد در قم برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه روز جهانی مسجد با عنوان «مثل امام شهید» با حضور گسترده بسیجیان سراسر کشور، ۳۱ مردادماه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن (عج) و در راستای گرامیداشت روز جهانی مسجد، همایش بزرگ جهانی مساجد روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در مسجد مقدس جمکران قم برگزار خواهد شد.

بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان فعال در حوزه‌های مساجد و محلات سراسر کشور در این مراسم حضور یافته و محفل انس با قرآن و عترت را تشکیل می‌دهند.

محور اصلی این ویژه‌برنامه، تجدید عهد و پیمان دوباره بسیجیان با امام زمان (عج) و نائب برحق ایشان عنوان شده است. شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور در بارگاه ملکوتی حضرت ولی‌عصر (عج)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، وفاداری خود را به خط ولایت و مکتب شهادت اعلام خواهند کرد.

همچنین در ادامه این برنامه، از زحمات و تلاش‌های فعالان برجسته حوزه مساجد کشور که در جهت توسعه و تقویت پایگاه‌های مقاومت و فرهنگ مسجدی‌گری گام برداشته‌اند، تجلیل می‌شود.

برگزاری این همایش با هدف تقویت روحیه بسیجی، احیای نقش محوری مساجد در جامعه اسلامی و نمایش وحدت و انسجام بسیجیان سراسر کشور در مسیر اهداف انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

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