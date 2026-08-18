به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن (عج) و در راستای گرامیداشت روز جهانی مسجد، همایش بزرگ جهانی مساجد روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در مسجد مقدس جمکران قم برگزار خواهد شد.

بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان فعال در حوزه‌های مساجد و محلات سراسر کشور در این مراسم حضور یافته و محفل انس با قرآن و عترت را تشکیل می‌دهند.

محور اصلی این ویژه‌برنامه، تجدید عهد و پیمان دوباره بسیجیان با امام زمان (عج) و نائب برحق ایشان عنوان شده است. شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور در بارگاه ملکوتی حضرت ولی‌عصر (عج)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، وفاداری خود را به خط ولایت و مکتب شهادت اعلام خواهند کرد.

همچنین در ادامه این برنامه، از زحمات و تلاش‌های فعالان برجسته حوزه مساجد کشور که در جهت توسعه و تقویت پایگاه‌های مقاومت و فرهنگ مسجدی‌گری گام برداشته‌اند، تجلیل می‌شود.

برگزاری این همایش با هدف تقویت روحیه بسیجی، احیای نقش محوری مساجد در جامعه اسلامی و نمایش وحدت و انسجام بسیجیان سراسر کشور در مسیر اهداف انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

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