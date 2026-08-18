قطر: بقایای یکی از خلبانان ایرانی را در ۲۸ اسفند پیدا کردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر طی نشست خبری امروز دوشنبه خود اعلام کرد در ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) بقایای یکی از خلبانان ایران را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، پیدا کرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد: بقایای پیکر یکی از دو خلبان را به طرف ایرانی تحویل دادیم.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نشست خبری هفتگی خود در خصوص وضعیت خلبانان ایرانی گفت: در رابطه با چهار خلبان شجاع ایرانی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در همان روزهای نخست جنگ، در روز یازدهم اسفند ۱۴۰۴، عازم یک عملیات دفاعی شدند برای هدف قرار دادن منشأ و مبدأ تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مطالبه روشن کردن وضعیت آنها، یک مطالبه جدی است.

وی افزود: نامه‌ای که منتشر شد، ممکن هست ظاهر امر به نظر برسد بعد از شش ماه؛ ولی من خدمتتان عرض می‌کنم از همان روزی که ما مطلع شدیم، این موضوع رو پیگیری کردیم. اتفاقاً من خدمتتان عرض بکنم، بنده در کنار آقای دکتر عراقچی بودم زمانی که ایشون مطلع شدند، همان شامگاه روزهای اول جنگ؛ تاریخ دقیق آن یازدهم یا دوازدهم بود و بلافاصله موضوع پیگیری سرنوشت خلبانان شجاعمان در دستور کار ما بود.

بقائی ادامه داد: در بیست‌وپنجم یا بیست‌وششم اسفند، اولین مکاتبه را وزارت خارجه با صلیب سرخ انجام داد. پیگیری سفارت ما در دوحه، پیگیری‌های ما در تهران از طریق سفارت قطر، از همان روزها شروع شد و در هر جلسه‌ای هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیت ایشان روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت درآمدند. بنابراین ما از همه ظرفیت‌های دوجانبه، چندجانبه و حقوقی‌مان برای اینکه وضعیت سه خلبان‌مون روشن بشود استفاده خواهیم کرد.

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