روایتی از ۱۸ سال خدمت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی / روزانه ۵ هزار تماس با سامانه ۰۹۶۴۰۰

به گزارش خبرنگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - روزگاری که گسترش فضای مجازی و ابزارهای هوشمند، شیوه دسترسی مردم به اطلاعات و پاسخ پرسش‌های دینی را دگرگون کرده است، ارتباط مستقیم و گفت‌وگوی زنده با کارشناس همچنان جایگاه ویژه‌ای دارد.

در همین راستا، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام حبیبیان مدیر بخش تلفنی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، درباره روند فعالیت این بخش، ظرفیت کارشناسان، نحوه پاسخگویی به پرسش‌های مردم و جایگاه ارتباط تلفنی با روحانیون به گفت‌وگو پرداخته شده است که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

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بخش تلفنی در این مرکز از کی شروع به کار کرد؟

بخش تلفنی مرکز ملی پاسخگویی از ابتدای تاسیس این مرکز از حدود ۱۸ سال پیش به عنوان پر مخاطب ترین و بزرگترین بخش مرکز شروع به فعالیت نمود. این بخش که با شماره ۰۹۶۴۰۰ در میان مردم در سطح کشور شناخته می شود در گروه‌های هشتگانه قرآن، حدیث، عقاید، اخلاق، مشاوره، احکام، تاریخ، و سیاسی_اجتماعی سال‌هاست به سؤالات هموطنان پاسخ می‌دهد.

چند نفر پاسخگو و کارشناس در بخش تلفنی دارید؟

این بخش بهره‌مند از حدود ۳۰۰ نفر از کارشناسان فرهیخته دارای تحصیلات حوزوی می باشد که متناسب با رشته تخصصی خود از مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در موسسات یا دانشگاه های معتبر نیز برخوردارند .

این ۳۰۰ نفر نیروی رسمی مرکز و در ساختار مرکز هستند؟

خیر، شاید برخی به غلط تصور کنند پاسخگویی روزانه به حدود 5 هزار سوال حتما 300 کارمند رسمی و ساختاری عظیم دارد درحالی که اساسا مزیت مرکز ملی پاسخگویی، ساختاری کوچک و چابک است. این پاسخگویان عزیز به صورت قراردادی با مرکز همکاری می کنند و در ساختار اداری قرار نمی گیرند.

پاسخگویی در این بخش از چه ساعتی آغاز و تا چه ساعتی برقرار است؟

پاسخگویی در بخش تلفنی مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در سه نوبت ۴ ساعته بی وقفه ادامه دارد و بطور میانگین روزانه ۵۰۰۰ تماس از طرف هم‌وطنان گرامی به سامانه پاسخگویی متصل می گردد.

پاسخگویی تلفنی مرکز چه ویژگی هایی دارد؟

امکان اتصال آسان به سامانه، وجود کارشناسان خبره خانم در دو بخش احکام شرعی و مشاوره، پاسخگویی تخصصی به هر سوال توسط متخصصان همان رشته، ارزیابی مستمر از پاسخگویی و نظارت بر ارائه جواب دقیق و کامل، امکان اتصال پرسشگر به کارشناسان گوناگون برای رسیدن به پاسخ سوالات مختلف در یک تماس و اموری از این دست باعث شده تا علی رغم وجود بسترهای دیگر رسیدن به جواب، اکثر مخاطبان مرکز، تماس تلفنی را بهترین سازوکار برای رسیدن به جواب قانع کننده و اطمینان بخش در برابر پرسشهایشان بدانند.

آیا با توسعه فضای مجازی و هوش، امکان کاهش تماس های تلفنی به مرکز وجود دارد؟

بله، قطعا این اتفاق می‌تواند بیافتد. برای همین است که مرکز در قالب های دیگر مانند شبکه های اجتماعی،پیام رسان ها، صندوق صوتی، هوش مصنوعی و غیره نیز حاضر است.

البته باید تاکید کنم تلفن هم مانند تلویزیون از جمله ابزارهایی است که هرچند رقبای بسیار پیدا کرده اما همچنان مورد استفاده است به ویژه از طرف خانواده‌ها.

همچنین در تلفن، گفتگوی زنده مردم با روحانیت رخ می دهد که به احیا و ارتقای مرجعیت فکری روحانیت و حفظ ارتباطات مردمی کمک می کند.