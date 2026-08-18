حجتالاسلام والمسلمین حسین ملک مکان در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع) و بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان پنجشنبه ۲۹ مردادماه، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تلاوت قرآن کریم توسط محمدمهدی روحانی و سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حاجتی امام جمعه موقت اهواز، برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم همزمان در سراسر استان فارس برگزار میشود و در تجمعات شبانه نیز برنامههای عزاداری تدارک دیده شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در این آیین، قرائت دعای کمیل و مرثیهسرایی توسط حجتالاسلام و المسلمین کشاورزی انجام خواهد شد.
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