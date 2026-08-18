به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ‏کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه امروز به توهم جدید دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می‌شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.

در ادامه لفاظی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره مالکیت تنگه هرمز، او امروز با انتشار تصویری از این آبراه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، تنگه هرمز را «قلمرو جدید آمریکا» خواند.

غریب‌آبادی چندی پیش هم به گزافه‌گویی ترامپ درباره تنگه هرمز و اینکه آن را قلمرو آمریکا اعلام می‌کنیم، واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: «ترامپ گفت که بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد! تنگه هرمز را نه با توئیت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. یک بار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست‌های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام‌پردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد».

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