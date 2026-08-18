به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر «دیربورن» (Dearborn) در ایالت میشیگان (Michigan)، که به عنوان یکی از کانونهای اصلی سکونت مسلمانان در ایالات متحده شناخته میشود، این روزها شاهد تدارک یک جنجال سیاسی تازه از سوی جریانهای راستگرای افراطی است. قرار است عصر سهشنبه بهوقت محلی، گروهی تحت عنوان «صلیبیون مسیحی» به سرکردگی «جیک لنگ» (Jake Lang) -عامل فتنهانگیز و از شرکتکنندگان در حمله به کنگره آمریکا که توسط دونالد ترامپ عفو شده است- همزمان با نشست شورای شهر، دست به راهپیمایی تحریکآمیز علیه مسلمانان بزنند.
این جریان افراطی که با همراهی یک کشیش اهل دیترویت به نام «لورنزو سیول» (Lorenzo Sewell) سازماندهی شده، بخشی از یک تاریخ ۲۰ ساله تهاجم سیستماتیک علیه مسلمانان در این شهر است. «عیسی شاهین» (Issa Shahin)، رئیس پلیس دیربورن، ضمن تأیید افزایش حضور نیروهای امنیتی، اعلام کرده است که علیرغم هتاکیها و پیامهای تنفرآمیز این گروهها، پلیس طبق قوانین اساسی آمریکا تنها بر «رفتار» آنها تمرکز میکند و نه «محتوای کلام»؛ اما با هرگونه ضربوشتم یا اخلال در نظم عمومی، برخورد قاطع خواهد کرد.
شهردار «عبدالله حمود» (Abdullah Hammoud)، که خود یک مسلمان است، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور رهبران مسیحی و مسلمان، این تحرکات را نه یک پدیده خودجوش، بلکه پروژهای از پیش طراحی شده برای ایجاد تفرقه در آستانه انتخابات نوامبر دانست. وی تأکید کرد که این تحریککنندگان، «عوامل بیگانه»ای هستند که از بیرون شهر میآیند تا به این الگوی موفق از همزیستی مسالمتآمیز میان ادیان و اقوام مختلف در دیربورن ضربه بزنند.
در همین راستا، «کشیش ریک نِو» (Rick Neveu)، از کلیسای «سنت کاتری»، با بیانی قاطع در برابر این تفرقهافکنان ایستاد و گفت: «این افراد از بیرون میآیند تا ما را از هم جدا کنند، اما موفق نخواهند شد. ما همه یکدیگر را دوست داریم، با هم زندگی میکنیم و مشکلاتمان را با هم حل میکنیم. تمام این لفاظیها از بیرون است تا شهرت ما را نابود کند؛ آنها نمیتوانند این کار را انجام دهند.» وی این تلاشها را محکوم به شکست دانست.
شهردار دیربورن همچنین به فضای مسموم سیاسی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «تحریکات در این انتخابات به دلیل حضور یک نامزد مسلمان در رقابتهای مجلس سنای آمریکا (عبدال السید) افزایش یافته است. نمایندگان کنگره در سراسر کشور تلاش میکنند تأثیر مسلمانان را در این کشور کوچک جلوه دهند و ترامپ نیز با تکرار این نفرتپراکنیها، باعث تشدید تنشها تا ماه نوامبر میشود.» وی تأکید کرد که دیربورن به دلیل «آمریکایی بودنِ باافتخار» و چندفرهنگی بودن، خار چشم این جریانهای نژادپرست است.
در مقابل، جریانهای افراطی همچنان بر طبل تفرقه میکوبند. «لورنزو سیول»، کشیش حامی راهپیمایی، با ادبیاتی توهینآمیز علیه مسلمانان و مهاجران گفت: «ما از اسلام و مسلمانان متنفر نیستیم؛ ما فقط عاشق آمریکا هستیم و این کشور، کشوری مسیحی تحت فرمان خداوند انجیل است. عظمت کشور ما مدیون عیسی مسیح است، نه الله و محمد. اگر میخواهید آنگونه (اسلامی) زندگی کنید، به خاورمیانه برگردید!»
این دست اظهارات، خشم جامعه مدنی دیربورن را برانگیخته اما مقامات شهر تصریح کردهاند که اجازه نخواهند داد این جریانهای فتنهانگیز، آرامش این شهر را برهم بزنند.
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