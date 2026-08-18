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ادعای جدید ترامپ درباره مالکیت تنگه هرمز/ واکنش تند مقامات ایرانی: توهم را اصلاح می‌کنیم

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
کد مطلب: 1854099
ادعای جدید ترامپ درباره مالکیت تنگه هرمز/ واکنش تند مقامات ایرانی: توهم را اصلاح می‌کنیم

در حالی که بازگشایی تنگه هرمز پس از ماه‌ها جنگ علیه ایران به رویایی دست‌نیافتنی برای ترامپ تبدیل شده، او برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی، بار دیگر ادعای مالکیت آمریکا بر این آبراه راهبردی را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز با انتشار تصویری از تنگه هرمز در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، این آبراه را «قلمرو جدید آمریکا» خواند.

ترامپ که فهرستی از جاه‌طلبی‌های ناکام از گرینلند تا هرمز را در کارنامه دارد، پیش‌تر هم مدعی شد که پس از «شکست ایران» قصد دارد تنگه هرمز را «قلمرو ایالات متحده» اعلام کند و بار دیگر مدعی کنترل بر این آبراه تحت کنترل ایران شد.

رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف، امروز در پاسخ به این لفاظی‌ها تأکید کرد که ایران تا زمان تحقق شروط مندرج در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم‌های نفتی و پایان تهدید و عملیات نظامی، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد.

معاون وزیر امور خارجه، کاظم غریب‌آبادی، هم در واکنشی سریع به پیام امروز ترامپ، با اشاره به تصویر منتشر شده توسط او، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همان‌طور که ترامپ نام خلیج فارس را به‌صورت صحیح نوشت، به‌زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد.»

ادعای جدید ترامپ درباره مالکیت تنگه هرمز/ واکنش تند مقامات ایرانی: توهم را اصلاح می‌کنیم

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