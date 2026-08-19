به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد لقمانی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول، این ماه را ماه شادی، معنویت و بندگی دانست و اظهار داشت: آموزه‌های دینی برای آن است که انسان را از تلخی و غفلت دور کرده و به زندگی سرشار از نشاط، رشد و معنویت برساند.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی، ماه ربیع‌الاول به دلیل میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام صادق علیه‌السلام جایگاه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: برخی اهل سیر و سلوک، ربیع‌الاول را ماه شادی و معنویت می‌دانند؛ چراکه در این ماه میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام صادق علیه‌السلام واقع شده است.

لقمانی افزود: تمام واجبات و مستحبات برای آن است که انسان را بهاری کند، به او نشاط و آرامش ببخشد و در مقابل، محرمات و مکروهات انسان را از طراوت معنوی دور می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت داشتن نیت خیر در زندگی خاطرنشان کرد: انسان باید از ابتدای روز به این بیندیشد که چگونه می‌تواند خیری به دیگران و آفرینش برساند؛ چراکه خیر، تأخیر نمی‌پذیرد و فرصت‌های خیرخواهانه نباید از دست بروند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره خیررسانی در دوران حیات و پس از رحلت، تصریح کرد: انسان بهاری کسی است که در زندگی خود منشأ خیر و برکت باشد و حتی پس از رفتن او نیز آثار نیک و برکات اقداماتش در جامعه باقی بماند.

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای زندگی کنیم که پس از مرگ، ما را دفن نکنند، بلکه بکارند؛ یعنی جوانه بزنیم، رشد کنیم و ثمره زندگی‌مان پس از مرگ نیز برای جامعه باقی بماند.

لقمانی در ادامه، جوانی را یکی از مهم‌ترین بهارهای زندگی انسان دانست و گفت: جوانی فرصت رشد، شکوفایی و اثرگذاری است و جوانان به دلیل فطرت پاک و روحیه آماده پذیرش حق، ظرفیت بالایی برای حرکت در مسیر معنویت دارند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف به عنوان «بهارترین بهارها» بیان کرد: در روایات، برای دوران ظهور حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف آثار بزرگی بیان شده است که از جمله آنها افزایش عقل و رشد معرفت مردم و نزدیک شدن دل‌ها به یکدیگر است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر ضرورت زندگی عقلانی اظهار داشت: انسان باید عاقلانه و فقیهانه زندگی کند، نه بر اساس هوس و احساسات زودگذر. بسیاری از مشکلات انسان زمانی شکل می‌گیرد که بدون اندیشه و آگاهی تصمیم می‌گیرد و از تجربه‌ها و حکمت‌های زندگی بهره نمی‌برد.

وی افزود: عقل، خودکنترلی و نیروی بازدارنده درونی از عواملی هستند که انسان را به سوی یک زندگی بهاری هدایت می‌کنند؛ بنابراین باید مراقب ورودی‌های ذهن و روح خود باشیم، چراکه محتوایی که انسان هر روز می‌بیند و می‌شنود، بر اندیشه و رفتار او اثر می‌گذارد.

لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود، نزدیک شدن دل‌ها و ایجاد محبت میان اعضای خانواده را از نشانه‌های زندگی بهاری دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف پدر و مادر، ایجاد محبت و الفت میان فرزندان است و خانواده باید به گونه‌ای تربیت شود که پس از فقدان والدین نیز فرزندان در کنار یکدیگر باقی بمانند و گرفتار اختلاف و دشمنی نشوند.

وی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم علیه‌السلام، بر اهمیت آگاهی و فهم دینی تأکید کرد و گفت: انسان نباید با چراغ خاموش زندگی کند؛ بلکه باید برای فهم دین، شناخت مسیر درست و برخورداری از معرفت تلاش کند.

سخنران حرم مزهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به برخی ویژگی‌های زندگی بهاری، بخشش، عافیت، سلامت و توانایی انجام وظایف بندگی را از نعمت‌های ارزشمند الهی برشمرد و اظهار داشت: انسان باید از خداوند بخواهد گذشته او را ببخشد، در زمان حال به او عافیت و سلامت عطا کند و برای آینده نیز توفیق بندگی و انجام مسئولیت‌ها را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به سبک زندگی خانواده رهبری شهید، بر اهمیت محبت، عفاف، ایمان و خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: زندگی بهاری، زندگی همراه با محبت و مسئولیت‌پذیری است و انسان می‌تواند با خدمت به دیگران، حتی در گمنامی، آثار ارزشمندی از خود بر جای بگذارد.

لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود، عفاف و پاکی را از ویژگی‌های مهم زندگی بهشتی دانست و تصریح کرد: کسی که می‌خواهد به بهشت برسد باید از همین دنیا سنخیت و سبک زندگی بهشتی پیدا کند؛ چراکه نمی‌توان با رفتارهای ناسالم و گناه‌آلود، انتظار رسیدن به زندگی بهشتی داشت.

وی با بیان اینکه کسی که بهشت را روی زمین نیابد، در آسمان‌ها نیز نخواهد یافت، ادامه داد: بهشت از همین زندگی آغاز می‌شود و اخلاق، خدمت، انفاق، عبادت، معنویت و ارتباط صحیح با دیگران، انسان را به سوی آن زندگی هدایت می‌کند.

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