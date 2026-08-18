به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب در بامداد امروز سهشنبه را به شدت محکوم کرد.
حماس در بیانیهای اعلام کرد که این حمله مصداق تروریسم سازمانیافته دولتی و نقض آشکار حاکمیت سوریه است. این جنبش تأکید کرد که ادامه سیاست عربدهکشی دولت فاشیستی رژیم اشغالگر علیه کشورهای منطقه و ملتهای آنها و نقض حاکمیت این کشورها، تنها به افزایش تنش و بیثباتی در منطقه منجر خواهد شد.
حماس اضافه کرد که تداوم این اقدامات مستلزم تحرک موثر جامعه بینالمللی برای مهار رژیم اشغالگر، وادار کردن آن به توقف جنایات و پاسخگو کردن رهبران این رژیم در برابر دادگاههای بینالمللی است.
وزارت خارجه دولت موقت سوریه هم در واکنش به این حمله هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور یک اقدام تجاوزکارانه غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. وزارت خارجه سوریه تأکید کرد که ادامه حملات اسرائیل بار دیگر تلاشهای رژیم اشغالگر برای تضعیف تلاشهای ثبات را آشکار میکند.
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