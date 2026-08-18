به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و حجت‌الاسلام والمسلمین شهید عارف حسین الحسینی با حضور گسترده علما، اندیشمندان و اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه جامعة النجف شهر دیره اسماعیل خان پاکستان برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عارف حسین واحدی، نایب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، گفت که شهادت رهبر شهید روح تازه‌ای از بیداری و وحدت در میان مسلمانان دمید و اندیشه ایشان همچنان برای ملت‌های مظلوم، پیام‌آور آزادی، عزت و بیداری است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مبارزات، تلاش‌های مستمر، بصیرت فکری، تدبیر و آثار شهادت رهبر شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای اظهار داشت که خون پاک و مقدس رهبر شهید، روح تازه‌ای از بیداری و وحدت را در امت اسلامی دمید و موجب شد قدرت‌های متجاوز و استعماری جهان با رسوایی و شکست مواجه شوند. اندیشه امام خامنه‌ای همچنان برای ملت‌های مظلوم و امت اسلامی، پیام‌آور آزادی، عزت و بیداری است.

وی همچنین با تجلیل از شخصیت و خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین سید عارف حسین الحسینی(ره) گفت که ایشان با شجاعت، بصیرت و دوراندیشی خود روح بیداری را در جامعه دمید و برای تقویت اتحاد و وحدت میان مسلمانان و همبستگی ملی، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد و با ارائه رویکردی روشن، مسیر فکری و عملی مشخصی را پیش روی ملت قرار داد.

نایب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در ادامه تأکید کرد که با ادامه راه و اندیشه رهبر شهید حضرت امام خمینی(ره) و تحت رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اقشار مختلف امت و ملت در سراسر جهان در مسیر وحدت و همبستگی قرار گرفته‌اند و ما نیز بر وابستگی، حمایت و همکاری خود با ایشان تأکید می‌کنیم.

وی در ادامه با تجلیل از رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، به‌عنوان جانشین حقیقی حجت‌الاسلام والمسلمین شهید عارف حسین الحسینی(ره) در پاکستان، از بصیرت سیاسی، تلاش‌های ایشان در مسیر تقویت وحدت میان مسلمانان و خدمات ملی و اجتماعی وی تقدیر کرد و گفت که تحت رهبری ایشان با هماهنگی کامل، اتحاد، روحیه ملی و انگیزه‌ای مضاعف به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عارف حسین واحدی همچنین به مناسبت ۱۴ اوت، روز استقلال پاکستان، از مبارزات محمدعلی جناح(ره)، شهدای نهضت استقلال و تمامی شخصیت‌ها و مردم این کشور که برای تأسیس پاکستان فداکاری کردند، تجلیل و روز استقلال را به ملت پاکستان تبریک گفت.

وی تأکید کرد که پاکستان بر پایه روحیه اتحاد و همبستگی شکل گرفت و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به همین وحدت و همدلی نیاز دارد و ان‌شاءالله پیروان همه ادیان و مذاهب با در دست گرفتن دست یکدیگر، برای تقویت و پیشرفت بیشتر این کشور عزیز و برخوردار از توان هسته‌ای تلاش خواهند کرد.

وی افزود که برای ریشه‌کن کردن تعصبات قومی، زبانی، منطقه‌ای و فرقه‌ای، همچنین تکفیر، خشونت، افراط‌گرایی و تروریسم در پاکستان، متحد و یکپارچه مبارزه می‌کنیم.

نایب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تصریح کرد که در برابر خوارج و جریان‌های تکفیری، یاد و خاطره شهدای خود را گرامی می‌داریم و برای حفظ امنیت، ثبات و سربلندی پاکستان، آمادگی داریم حتی جان خود را نیز فدا کنیم.

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