به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد صافی در محفل تفسیر قرآن کریم با اشاره به آیات ۱۲۱ به بعد سوره مبارکه آلعمران، جنگ اُحد را حادثهای مهم و درسآموز برای مسلمانان دانست و اظهار داشت: حدود ۶۰ آیه از سوره آلعمران به بررسی این جنگ و حوادث آن اختصاص یافته است که نشاندهنده اهمیت این حادثه و عبرتهای آن برای مسلمانان در طول تاریخ است.
وی افزود: در جنگ اُحد، مسلمانان در ابتدا پیروز بودند، اما بهدلیل تخلف و بیتوجهی بخشی از نیروها به فرمان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، شرایط تغییر کرد و مسلمانان متحمل خسارتهای سنگینی شدند؛ در این حادثه حضرت حمزه سیدالشهدا و جمعی از اصحاب پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به شهادت رسیدند و بسیاری از مسلمانان نیز مجروح شدند.
صافی ادامه داد: یکی از عوامل مهم در تغییر شرایط جنگ اُحد این بود که عدهای از مسلمانان، پس از مشاهده نشانههای پیروزی، موضعی را که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله برای آنان مشخص کرده بود ترک کردند و به دنبال جمعآوری غنیمت رفتند.
وی با اشاره به مأموریت نیروهای مستقر در منطقه جبلالرماة خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به این افراد دستور داده بودند که در هر شرایطی موضع خود را ترک نکنند، اما بخشی از آنان با تصور پایان یافتن جنگ و پیروزی مسلمانان، از جایگاه خود خارج شدند و همین مسئله زمینه حمله دشمن از پشت سر را فراهم کرد.
کارشناس تفسیر قرآن حرم مطهر تصریح کرد: یکی از درسهای مهم جنگ اُحد این است که هر فردی در جامعه اسلامی باید نسبت به مسئولیتی که برعهده او گذاشته شده پایبند باشد و تا زمانی که مأموریتش به پایان نرسیده است، جایگاه خود را ترک نکند؛ زیرا سستی و بیتوجهی به مسئولیت میتواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از آیات سوره آلعمران بیان کرد: در جریان جنگ اُحد، بخشی از نیروهای مسلمان پیش از آغاز نبرد از ادامه مسیر منصرف شدند و حتی گروهی از مسلمانان نیز در میانه راه دچار تردید شدند، اما خداوند آنان را مورد یاری قرار داد و این حادثه نیز به یکی دیگر از آزمونهای مهم جامعه اسلامی تبدیل شد.
صافی با تأکید بر ضرورت استقامت در شرایط دشوار گفت: انسان مؤمن باید در فراز و نشیبها و هنگام مواجهه با سختیها مراقب باشد که دچار سستی و تردید نشود و در مسیر حق، مسئولیت و وظیفه خود را رها نکند.
وی در پایان با بیان اینکه آیات مربوط به جنگ اُحد صرفاً بیان یک حادثه تاریخی نیست، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید از این آیات برای شناخت عوامل پیروزی و شکست بهره بگیرند و بدانند که بیتوجهی به مسئولیتها، سستی و نافرمانی میتواند زمینهساز شکست شود؛ همانگونه که پایبندی، استقامت و عمل به وظیفه از عوامل مهم موفقیت جامعه اسلامی است.
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