جنگ علیه ایران چگونه اقتصادهای بزرگ جهان را تحت تأثیر قرار داده است؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رشد اقتصادی ژاپن در سهماهه دوم سال جاری میلادی به حدود ۱ درصد کاهش یافته است. رقمی که نشاندهنده کندی شدید در مقایسه با پیشبینیهایی است که رشد ۲ درصدی را انتظار داشتند. این کاهش، بازتاب مستقیمی از اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان برای نخستین بار از سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی است.
به گفته «مها ماتسومورا» خبرنگار شبکه الجزیره در ژاپن، این کاهش رشد عمدتاً ناشی از افت مصرف خانوارهاست. بخشی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد. همچنین هزینههای سرمایهای شرکتهای ژاپن ۱.۲ درصد کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و انرژی نیز در پی اختلال در زنجیرههای تأمین و حملونقل محمولههای ورودی از منطقه خلیج فارس در پی جنگ علیه ایران به شکل محسوسی افزایش یافته است.
این خبرنگار میافزاید که تنها صادرات ژاپن توانسته از اقتصاد این کشور حمایت کند. صادراتی که از تقاضای خارجی برای خودرو و محصولات نیمهرساناها بهره برده است. با این حال، انتظار میرود تورم پایه در ژاپن در ماه ژوئیه به ۱.۸ درصد برسد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۱.۶ درصد بود. این وضعیت بانک مرکزی ژاپن را با یک دوراهی دشوار مواجه کرده است که آیا باید نرخ بهره را افزایش دهد یا اجازه دهد اقتصاد زیر فشار تورم به مسیر خود ادامه دهد؟
بحران در صنعت خودروسازی آلمان
در سوی دیگر، آثار این اختلال ناشی از جنگ علیه ایران به قلب صنعت خودروسازی آلمان نیز رسیده است. این کشور با کمبود شدید روغنهای موتور ضروری مواجه شده، بهویژه روغنهای گروه سوم که در موتورهای مدرن مورد استفاده قرار میگیرند و روغنهای گروه دوم که برای اتوبوسها و کامیونها کاربرد دارند. همچنین کمبود اتیلن، مادهای که در تولید روغنهای مورد استفاده در صنایع لوکس به کار میرود، بر مشکلات افزوده است.
«عیسی طیبی» خبرنگار الجزیره در برلین، گزارش داده است که ذخایر روغن موتورهای مدرن در آلمان از پایان ماه ژوئن به اتمام رسیده و این کشور رسماً وارد بحران کمبود این ماده حیاتی شده است.
در همین حال، «گابریلا توینینگ» رئیس انجمن عمومی قیمتگذاری روغنها در آلمان، هشدار داده است که اگر راهحلی فوری پیدا نشود، تولیدکنندگان ناچار خواهند شد حجم تولید خود را کاهش دهند.
پایان ذخایر و افزایش هزینه حملونقل
از سوی دیگر، «ماتیاس بروگمان» تحلیلگر اقتصادی متخصص در بازار خودرو آلمان، میگوید که شرکتهای بزرگی مانند «لیکی مولی» با مشکلات جدی ناشی از کاهش ذخایر روغن و افزایش هزینههای حملونقل مواجه هستند.
او هشدار میدهد که گزینههای جایگزین بسیار محدودند و تنها راهحل، پایان جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشت جریان عرضه از منطقه خلیج فارس است.
بروگمان همچنین به حمله به تأسیسات گاز طبیعی مایع قطر در ماه مارس اشاره میکند و میگوید که اتحادیه کارگری «وردی» آلمان و سازمان حملونقل عمومی نسبت به احتمال ایجاد رکود در فعالیتهای لجستیکی هشدار دادهاند. رکودی که در صورت ادامه شرایط کنونی، تنها صنعت خودروسازی آلمان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، بلکه کل این کشور را دربر خواهد گرفت.
جهش تاریخی قیمت روغن موتور
قیمت روغنهای موتور از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون بارها دستخوش نوسان شده است. بر اساس این گزارش، قیمتها در پی محدودیتهای ناشی از همهگیری کووید-۱۹ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمتها ۳۰ درصد دیگر رشد کرد و در سال ۲۰۲۳ میلادی همزمان با اوجگیری تورم جهانی، افزایش ۲۱ درصدی را تجربه کرد.
قیمتها در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی بهطور موقت کاهش یافتند، اما با آغاز جنگ علیه ایران و ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، بار دیگر جهش کردند و به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیدند.
بحران تنگه هرمز؛ زنگ خطر برای تجارت جهانی
تحلیلها نشان میدهد پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به خاورمیانه محدود نمانده، بلکه به قلب اقتصادهای آسیا و اروپا نیز سرایت کرده است.
در ژاپن، شهروندان با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مواجهاند و در آلمان، خودروسازان برای تأمین مواد اولیه و ضروری مورد نیاز خود تلاش میکنند.
این وضعیت بار دیگر نقشه تجارت جهانی را در حال تغییر نشان میدهد و محدودبودن زنجیرههای تأمین وابسته به گذرگاههای ژئوپلیتیکی پرتنش را آشکار میکند. زنجیرههایی که اختلال در یک مسیر حیاتی مانند تنگه هرمز میتواند پیامدهای آن را تا هزاران کیلومتر دورتر، در بزرگترین اقتصادهای جهان، نمایان کند.
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