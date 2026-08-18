به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ژنرال رودلف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، با اشاره به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض تفاهمات توافق چارچوب، به تشریح وضعیت ارتش لبنان پرداخت.
هیکل تأکید کرد که نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی به تجاوزاتشان و نقض تفاهمات به دست آمده در چارچوب توافق چارچوب ادامه میدهند و ارتش لبنان نیز به مسئولیتهای مرتبط با این توافق در حدود امکانات موجود ادامه میدهد.
این در حالی است که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، تأکید کرده که پس از خروج نظامیان اسرائیلی و استقرار ارتش در جنوب این کشور تا مرز فلسطین اشغالی، عملیات بازسازی توسط دولت انجام خواهد شد.
حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با اشاره به ادامه مقاومت رزمندگان حزبالله در تپه علیالطاهر در مقابل حملات ارتش رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که تپه علیالطاهر بهتنهایی اساس نبرد نیست، بلکه محور اصلی رویارویی، تحولات رخداده در لبنان، بهویژه در مناطق جنوبی این کشور است.
وی گفت که موقعیت علیالطاهر یکی از مواضع اساسی مقاومت است و مقاومت آن را ترک نخواهد کرد و در برابر هر اقدام تجاوزکارانه با تمام توان و امکانات خود ایستادگی خواهد کرد.
نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت درباره توافق چارچوب نیز گفت که این توافق نتیجهای نخواهد داشت و از نظر او «مرده به دنیا آمده» است.
وی تأکید کرد که این توافق با حاکمیت لبنان در تضاد است و برای این کشور پیامدهایی همچون ضعف و از دست دادن استقلال تصمیمگیری به همراه دارد.
عزالدین در بخش دیگری از اظهارات خود، عملکرد مقامهای سیاسی لبنان درباره تقویت ارتش این کشور را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که ساختار سیاسی حاکم، اختیار تصمیمگیری مستقل برای مقابله با رژیم صهیونیستی و تأمین تجهیزات و توانمندیهای مورد نیاز ارتش را فراهم نکرده است.
وی در پایان تأکید کرد که مقاومت تحت هیچ شرایطی پرچم سفید تسلیم را بالا نخواهد برد و شرایط میدانی، ماهیت و روند نبرد را تعیین خواهد کرد.
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