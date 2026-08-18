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تحلیلگر نظامی آمریکا:

ترامپ نفرت‌انگیزترین و نیرنگ‌بازترین انسان روی زمین است

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۳
کد مطلب: 1854119
ترامپ نفرت‌انگیزترین و نیرنگ‌بازترین انسان روی زمین است

اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، در اظهاراتی تند، دونالد ترامپ را یکی از «نفرت‌انگیزترین و نیرنگ‌بازترین انسان‌های روی زمین» توصیف کرد و با بیان اینکه ترامپ علیرغم شکست از ایرانی‌ها، همچنان به ادعاهای دروغین روی آورده، هر کلام او را دروغی دانست که تنها هدفش صیانت از نام و برند «ترامپ» است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، در اظهاراتی تند، دونالد ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

ریتر در این اظهارات، دونالد ترامپ را یکی از «نفرت‌انگیزترین و نیرنگ‌بازترین انسان‌های روی زمین» توصیف کرد.

وی مدعی شد که ترامپ علیرغم اینکه توسط ایرانی‌ها شکست خورده است، همچنان به ادعاهای دروغین روی آورده و تصریح کرد که هر کلام او، دروغی است که تنها هدفش صیانت از نام و برند «ترامپ» است.

این تحلیلگر نظامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت عملیاتی و مدیریتی ارتش اشاره کرد و گفت که اگرچه بروز مشکلات روحی در مأموریت‌های طولانی طبیعی است، اما آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، «شکست رهبری» در مقیاسی غیرقابل‌تصور است.

ریتر با تأکید بر نیازهای بنیادین نیروهای نظامی، افزود که اگر غذا و مهمات تمام شود و نتوانید از سلامت نیروهایتان مراقبت کنید، بازنده‌اید.

وی با اشاره به این قاعده که «ارتش با شکم خود حرکت می‌کند»، وضعیت فعلی و تصمیمات مدیریتی در این حوزه را غیرقابل‌فهم توصیف کرد.

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نظرات

  • امیر کاظمی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
    جنگ حتمی است دشمن درحال برنامه ریزی است وتاکتیکی عقب نشسته دنبال غافلگیری است دنبال زدن زیرساخت بر وناراضی تراشی است به دنبال ترور است منتظر ایجاد حفره است فشار حداکثری ومحاصره است. الان مرزهای شرقی برای ورود کالا مناسب است قوانین استاهاس شرقی لغو شود اینقد نگویند قاچاق وقاچاقچی بگذارید تاجران مرزی کال را تامین وعبور ونیاز کشور را تامین کنند وزارت اطلاعات وناجا وقوه قضائیه آستانه‌ی شرقی خیلی می توانند کمک کنند
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  • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
    رییس جمهور ترامپ ، ارباب ذهن هاست . کف خوانی می کند .
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  • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
    به قول ما آذربایجانی ها . طرفون 👊 اوخور.
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