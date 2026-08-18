به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، در اظهاراتی تند، دونالد ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
ریتر در این اظهارات، دونالد ترامپ را یکی از «نفرتانگیزترین و نیرنگبازترین انسانهای روی زمین» توصیف کرد.
وی مدعی شد که ترامپ علیرغم اینکه توسط ایرانیها شکست خورده است، همچنان به ادعاهای دروغین روی آورده و تصریح کرد که هر کلام او، دروغی است که تنها هدفش صیانت از نام و برند «ترامپ» است.
این تحلیلگر نظامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت عملیاتی و مدیریتی ارتش اشاره کرد و گفت که اگرچه بروز مشکلات روحی در مأموریتهای طولانی طبیعی است، اما آنچه در حال حاضر مشاهده میشود، «شکست رهبری» در مقیاسی غیرقابلتصور است.
ریتر با تأکید بر نیازهای بنیادین نیروهای نظامی، افزود که اگر غذا و مهمات تمام شود و نتوانید از سلامت نیروهایتان مراقبت کنید، بازندهاید.
وی با اشاره به این قاعده که «ارتش با شکم خود حرکت میکند»، وضعیت فعلی و تصمیمات مدیریتی در این حوزه را غیرقابلفهم توصیف کرد.
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