به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب حزب‌الله عراق، از گروه‌های اصلی مقاومت در این کشور، با صدور بیانیه‌ای، شروط خود را برای همکاری با دولت جدید عراق اعلام کرد.

در این بیانیه که با عنوان «مسئولیت در زندگی کاری» منتشر شده، شروط مقاومت اسلامی برای همکاری با هر دولتی به منظور تنظیم کار در مورد سلاح کرامت، به شرح زیر تعیین شده است:

۱. خروج کامل و واقعی نیروهای متجاوز آمریکایی از خاک و آسمان عراق و اطمینان از عدم بازگشت آن‌ها، همراه با آزادسازی تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا.

۲. خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق.

۳. انحلال نیروهای پیشمرگه به عنوان شبه‌نظامیانی که بیشترین تسلیحات و خطر را برای وحدت عراق دارند، به‌ویژه با توجه به ارتباطات مشکوک آن‌ها با تجاوز صهیونیستی.

در ادامه این بیانیه آمده است که کتائب حزب‌الله بیش از صد روز بر تغییرات توخالی نخست‌وزیر جوان، علی الزیدی، صبر کرده است، اما از وی هیچ پیشرفتی در درک معادلات حاکم بر واقعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ندیده و بر ادامه اقدامات تحریک‌آمیز علیه خانواده‌های شهدا، مجروحان و مجاهدان اصرار دارد.

این گروه با اشاره به نزدیک شدن پایان صبر خود در برابر اقدامات تحریک‌آمیز و غیرمسئولانه نخست‌وزیر، هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد.

در این بیانیه تأکید شده که نخست‌وزیر در حالی که پیش‌تر از امنیت و رفاه برخوردار بود، امروز در برابر رزمندگانی قرار دارد که برای حفظ حاکمیت کشور فداکاری کرده‌اند.

کتائب حزب‌الله در پایان از بزرگان و حکیمان کشور خواسته است که برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از ادامه اقدامات نادرست نخست‌وزیر که می‌تواند به بی‌ثباتی و تهدید کرامت ملی منجر شود، اقدام کنند.

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