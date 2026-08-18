به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سراسر کشور، مراسم اربعین تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی، آقای شهید ایران، حضرت امام سید علی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه)، در میدان نبوت شهر مقدس قم برگزار میشود.
این آئین بزرگداشت با شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ مردادماه، از ساعت ۲۱ در میدان نبوت قم برگزار خواهد شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین هاشمی هشترودی و حجتالاسلام والمسلمین علی احمدپور به سخنرانی خواهند پرداخت.
بر پایه این خبر، پس از پایان مراسم، راهپیمایی مردم انقلابی از میدان نبوت به سمت نیروگاه، ساعت ۲۲ برگزار خواهد شد.
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