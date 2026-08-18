به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» عصر روز سهشنبه در حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم، از شرکتکنندگان در همایش «روایت راهیان» و هنرمندان آیینی که در ماههای محرم و صفر سال ۱۴۴۷ هجری قمری به اجرای نمایشهای آیینی و دینی پرداخته بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
اربعین؛ سختی زیبایی که دلتنگش میشویم
کوروش زارعی، دبیر همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان»، در این مراسم با اشاره به سختیهای مسیر پیادهروی اربعین اظهار کرد: زیبایی اربعین به همین سختیهای آن است؛ وقتی از اربعین بازمیگردیم و به پشت سر خود نگاه میکنیم، چه کسانی که با قصد زیارت در این مسیر حضور پیدا کردند و چه کسانی که با هدف خدمت به زائران قدم برداشتند، زیبایی این مسیر را بیشتر درک میکنند و دلمان برای آن تنگ میشود.
وی افزود: از خدا میخواهیم سال آینده نیز عمر و توفیق داشته باشیم تا بتوانیم این سختی زیبا را دوباره تجربه کنیم و قدمی برای اباعبدالله الحسین(ع) برداریم.
زارعی خطاب به خادمان اربعین گفت: تمام شما که در دستگاه اباعبدالله(ع) و برای اربعین خدمت میکنید، اجرتان محفوظ است. به قول رهبر شهید، رسالت کسانی که برای این مسیر انتخاب میشوند، ارزشمند است و امیدواریم خداوند سالهای سال به همه شما عمر باعزت بدهد تا بتوانید در این مسیر قدم بردارید و طعم شیرین خدمت به زائران اباعبدالله(ع) در مسیر پیادهروی اربعین را بچشید.
تلاش برای اجرای تئاتر به زبانهای مختلف در مسیر اربعین
دبیر همایش «روایت راهیان» با اشاره به فعالیتهای این همایش در اربعین امسال بیان کرد: امسال نیز مانند سالهای گذشته تلاش کردیم نمایشهای خیابانی در مسیر پیادهروی اربعین اجرا کنیم. چهار اثر به زبانهای عربی و فارسی آماده شد و تلاش داشتیم امکان تولید و اجرای آثار به زبانهای دیگری همچون اردو و ترکی نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: به لطف خدا شرایط به گونهای پیش رفته است که برخی ستادهای اربعین، بهویژه ستادهای عراقی، از ما درباره برنامههای فرهنگی و تئاتری اربعین سؤال میکنند و میپرسند که آیا امسال نیز آثاری در زمینه فرهنگی، هنری و نمایشی برای اجرا وجود دارد یا خیر. خداوند طی سالهای گذشته و امسال کمک کرده است تا این مسیر را ادامه دهیم.
زارعی با قدردانی از فعالان ستاد اربعین خوزستان و هنرمندان عربزبان گفت: لازم است از تکتک عزیزان، بهویژه دوستانی که در ستاد اربعین خوزستان فعالیت میکنند و همچنین دوستان عربزبان که نقش اساسی در این فعالیتها دارند، تشکر کنم. ارتباط با مردم عراق و دیگر کشورهای عربزبان از طریق زبان عربی، نقش مهمی در گسترش تئاتر اربعین داشته است.
تئاتر اربعین به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است
وی با بیان اینکه تئاتر اربعین امروز از مرحله یک برنامه محدود عبور کرده و به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: شرایطی ایجاد شده که گروههای عراقی و عربزبان، برخی کارهایی را که از هنرمندان ایرانی آموختهاند، خودشان تولید و اجرا میکنند و در مسیر پیادهروی اربعین با شیوه و شکلوشمایل متناسب با هنر نمایشی خودشان روی صحنه میبرند و با مردم و زائران ارتباط برقرار میکنند.
دبیر همایش «روایت راهیان» افزود: ما از ابتدا به دنبال همین جریانسازی بودیم و میخواستیم گروههای عراقی و گروههایی از دیگر کشورها نیز وارد این عرصه شوند و پای کار بیایند.
وی ادامه داد: امروز هنرمندان ایرانی نیز در این مسیر حضور گستردهای دارند و گروههای مختلفی از سراسر کشور، از اجرای تعزیه به زبان فارسی گرفته تا نمایشهای خیابانی، در مسیر پیادهروی اربعین به اجرای برنامه میپردازند.
درخواست برای تقویت همکاری حوزه هنری و ستاد فرهنگی اربعین
زارعی در ادامه از مسئولان فرهنگی اربعین خواست حمایت جدیتری از فعالیتهای هنری در مسیر پیادهروی اربعین داشته باشند و گفت: از حجتالاسلام احمدی، مسئول فرهنگی اربعین، درخواست میکنم به شکل جدیتر پای کار بیایند و در کنار بچههای حوزه هنری قرار بگیرند تا بتوانیم این فعالیتها را گستردهتر و با کیفیت بیشتری اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم بهتدریج در این همایش، علاوه بر گروههای ایرانی، گروههای خارجی و عربی نیز حضور پیدا کنند. یکی از آرزوهای قلبی من این است که بتوانیم در اربعین، کشورهای دیگر را نیز در این جریان فرهنگی و هنری دخیل کنیم.
آرزوی راهاندازی اتحادیه تئاتر جهان اسلام
زارعی یکی دیگر از آرزوهای خود در دوران مدیریتش را راهاندازی «اتحادیه تئاتر جهان اسلام» عنوان کرد و گفت: یکی از آرزوهایی که در دوران مدیریتم نتوانستهام به آن برسم و همچنان پیگیر آن هستم، راهاندازی اتحادیه تئاتر جهان اسلام است.
وی افزود: امیدوارم خداوند به من سلامتی و عمر بدهد تا بتوانیم این اتحادیه را راهاندازی کنیم و در راستای فرمایش رهبر شهید درباره نقش موکبها در ایجاد تمدن نوین اسلامی، گام برداریم.
دبیر همایش «روایت راهیان» خاطرنشان کرد: امیدواریم کشورهای مسلمان و کشورهای عربی را در این اتحادیه گرد هم آوریم و از ظرفیت تئاتر برای ایجاد شفقت، رفاقت، برادری، اتحاد و همدلی میان مردم جهان استفاده کنیم.
تلاش برای شکلگیری «مقاومت اسلامی» در حوزه تئاتر
وی با تأکید بر ظرفیت هنر در حمایت از جبهه مقاومت گفت: امیدواریم به سمت اتحاد کشورهای مسلمان حرکت کنیم و در حوزه تئاتر نیز نیروی مقاومت اسلامی ایجاد کنیم تا بتوانیم با کار هنری و تئاتری به جبهه مقاومت کمک کنیم.
زارعی ادامه داد: امیدوارم تا زمانی که زنده هستیم بتوانیم این کار را انجام دهیم و خداوند کمک کند این آرزو را با خود به آن دنیا نبریم و بتوانیم در همین دنیا به هدفی که امام زمان(عج) برای ما ترسیم کرده است، نزدیک شویم.
تئاتر اربعین؛ حرکتی فرهنگی بدون دریافت دستمزد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت فرهنگی همایش «روایت راهیان» اظهار کرد: این همایش یک رویداد فرهنگی است و ما در آن به کسی دستمزد نمیدهیم. فراخوان منتشر میکنیم و گروههایی که علاقهمند هستند برای امام حسین(ع) و اباعبدالله(ع) اثری اجرا کنند، در این مسیر حضور پیدا میکنند.
زارعی افزود: کاری که بچهها انجام میدهند، قابل محاسبه با دستمزد و پاداش دنیوی نیست و اجر دنیوی و اخروی فراوانی دارد. ما خودمان این را چشیدهایم و شاهد بودهایم که هنرمندان بدون دریافت پول، در این مسیر قدم گذاشته و خدمت کردهاند.
وی در پایان ضمن قدردانی از هنرمندان حاضر در این حرکت فرهنگی گفت: از همه عزیزانی که در این مسیر حضور دارند، تشکر میکنم و امیدوارم خداوند توفیق دهد سالهای سال بتوانیم این مسیر را بهتر و با کیفیتتر از سالهای گذشته ادامه دهیم و آثار بیشتری را در مسیر پیادهروی اربعین به اجرا بگذاریم.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما