به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق کفیل در محفل تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها با اشاره به آیات سوره مبارکه غاشیه، بر اهمیت توجه به قیامت و رهایی انسان از غفلت تأکید کرد.

کفیل با بیان اینکه قرآن کریم کتاب ذکر و یادآوری است، اظهار داشت: مشکل اساسی انسان غفلت است و قرآن آمده تا انسان را از نسیان و غفلت خارج کرده و توجه او را به خداوند متعال، مرگ و قیامت معطوف کند.

وی با اشاره به معنای «غاشیه» گفت: غاشیه به معنای امر فراگیر است و قیامت حادثه‌ای عمومی و فراگیر است که همه انسان‌ها را دربرمی‌گیرد. در این سوره، خداوند وضعیت انسان‌ها در قیامت را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ گروهی که بسیار تلاش کرده‌اند اما از تلاش خود جز خستگی بهره‌ای نبرده‌اند و گروهی که از نتیجه اعمال خود خرسند و بهره‌مند هستند.

کفیل افزود: صرف مشغول بودن و انجام دادن کار کافی نیست؛ انسان ممکن است بسیار تلاش کند، اما اگر عمل او بر اساس شریعت، اخلاص، معرفت و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام نباشد، این تلاش برای او سودی نخواهد داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های گروه نخست خاطرنشان کرد: برخی افراد اعمال فراوانی انجام می‌دهند، اما عملشان بر پایه بدعت، بدون اخلاص یا همراه با کمبود معرفت است و در نهایت از آن چیزی جز خستگی نصیبشان نمی‌شود؛ در مقابل، کسانی که اهل ولایت، اخلاص و معرفت هستند و اعمالشان را بر اساس شریعت انجام می‌دهند، از تلاش خود رضایت و بهره‌مندی خواهند داشت.

استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به آیات پایانی سوره غاشیه، توجه انسان به نشانه‌های قدرت الهی در آفرینش را راهی برای خروج از غفلت دانست و گفت: خداوند انسان را به موجوداتی همچون شتر، آسمان، کوه‌ها و زمین توجه می‌دهد تا با نگاه و تفکر در آفرینش، قدرت و عظمت خداوند و هدف خلقت را دریابد.

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