به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، تأکید کرد: تپه «علی الطاهر» اساس نبرد نیست، بلکه محور اصلی رویارویی، تحولات رخ داده در لبنان، بهویژه در جنوب این کشور است.
عزالدین در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار کرد: موضع علی الطاهر یکی از مواضع اساسی مقاومت است که از آن عقبنشینی نخواهد کرد و در برابر هر اقدام تجاوزکارانهای با تمام توان و امکانات خود مقابله خواهد کرد. اگر اسرائیل به این موضع حمله کند، مقاومت وظیفه ملی خود را انجام خواهد داد و اگر کمک از سوی ایران برسد، نور علی نور خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه توافق چارچوب هیچ فایدهای نخواهد داشت، افزود: این توافق از همان ابتدا مرده متولد شده و هیچ ارزشی ندارد و نقض حاکمیت لبنان است و برای این کشور ذلت، ننگ، خواری و ضعف به همراه آورده است.
عزالدین خاطرنشان کرد: خشم مردم در خیابان وجود دارد، پابرجاست و ادامه دارد، اما استفاده از آن به زمان و شرایط مناسب موکول شده است.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین گفت: حاکمیت سیاسی، تصمیم سیاسی لازم را برای ارتش لبنان جهت مقابله با دشمن، تجهیز آن و فراهم کردن توانمندیها و امکانات مورد نیاز آزاد نکرده است؛ زیرا ما با یک حاکمیت سیاسی سست، توطئهگر و فاقد اراده و تصمیم ملی مستقل و فاقد همه عناصر قدرت مواجه هستیم.
وی درباره احتمال وقوع جنگی گسترده نیز اظهار کرد: در منطق جنگها، تصمیمگیرندگان همه سناریوها و احتمالات را پیش روی خود قرار میدهند، صرفنظر از اینکه نبرد تا چه اندازه ممکن است گسترش پیدا کند. بنابراین، مقاومت باید برای همه احتمالات در آمادگی کامل باشد.
عزالدین افزود: نتانیاهو اکنون اسیر تلاش برای تحقق یک دستاورد است تا از طریق آن بتواند کارزار خود را پیش ببرد؛ از همین رو قصد دارد به هر قیمتی کنترل تپه علی الطاهر را به دست بگیرد. اما مقاومت خواهد ایستاد و تحت هیچ شرایطی پرچم سفید را بالا نخواهد برد و این واقعیت میدانی است که ماهیت نبرد را تعیین خواهد کرد.
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