به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حدود ۲۴ ساعت رسماً مسئولیت حمله اخیر در سوریه را پذیرفت.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از دفتر نتانیاهو همچنین مدعی شدند که سوریه در آستانه «نقض وضعیت موجود» در مسائل امنیتی و فراهم کردن امکان استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب بود.

رادیو ارتش اسرائیل در ادامه ادعا کرد: حمله به ادلب ارتباطی با «افزایش توان نیروی هوایی سوریه» نداشته، بلکه پیامی بوده مبنی بر اینکه اسرائیل اجازه حضور نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد داد.

در همین راستا، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد که هواپیماهای ارتش اسرائیل حریم هوایی سوریه در استان درعا را نقض کردند.

ساعتی پیش نیز رسانه ها از حمله توپخانه‌ای اسرائیل به دره روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب سوریه خبر دادند.

رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب در شمال غرب سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد.

در حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی، چهار بار باند این فرودگاه هدف قرار گرفت.

وزارت امور خارجه سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را به‌شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد این حملات «تجاوزی غیرموجه و نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور» به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه سوریه تأکید کرد که ادامه حملات رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش‌های این رژیم برای تضعیف روندهای مربوط به برقراری ثبات در سوریه را آشکار می‌کند.

این وزارتخانه همچنین رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تنش‌های ناشی از این حملات دانست و از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدام را محکوم کنند.

در پایان این بیانیه آمد که سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از طریق ابزارهای مشروع و در چارچوب قوانین و عرف‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد.

..........................

پایان پیام/ 167