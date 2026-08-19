به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اربعین شهادت امام شهید، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، روز جمعه ۳۰ مرداد سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در دفتر حضرت آیت الله سیستانی در قم واقع در جنب میدان روح الله برگزار می شود.

این مراسم با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

مراسم اربعین تدفین رهبر شهید نیز شامگاه چهارشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می شود.

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