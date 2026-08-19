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برگزاری اربعین امام شهید در دفتر آیت‌الله سیستانی در قم

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۱
کد مطلب: 1854223
برگزاری اربعین امام شهید در دفتر آیت‌الله سیستانی در قم

مراسم اربعین شهادت امام شهید روز جمعه ۳۰ مرداد در دفتر حضرت آیت الله سیستانی در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اربعین شهادت امام شهید، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، روز جمعه ۳۰ مرداد سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در دفتر حضرت آیت الله سیستانی در قم واقع در جنب میدان روح الله برگزار می شود.

این مراسم با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

مراسم اربعین تدفین رهبر شهید نیز شامگاه چهارشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می شود.

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