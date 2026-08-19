قالیباف: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق در شبکه ایکس نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است.

محمدباقر قالیباف صبح چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود.

وی افزود: در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.

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