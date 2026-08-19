۲ دیپلمات فرانسوی در ایران عنصر نامطلوب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای از معرفی دو دیپلمات فرانسوی به‌عنوان عناصر نامطلوب خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فعالیت‌های خلاف حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، از سوی دو مامور شاغل در سفارت فرانسه در تهران، و نظر به اینکه علیرغم گذشت چند هفته از افشای رفتارهای غیرقانونی آنها هیچ اقدامی از سوی دولت متبوع آنها جهت تصحیح رفتار و تضمین عدم تکرار چنان رفتارهایی مشاهده نشد، وزارت امور خارجه این دو مامور را به‌عنوان عنصر نامطلوب می‌شناسد و بر این اساس ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود.

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