به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ توماس بَراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه، فاش کرد که تحرکات جنگندههای اسرائیلی میتوانست زمینهساز واکنش نظامی آنکارا و تشدید تنش میان ترکیه و اسرائیل شود.
بَراک در گفتوگو با «رویترز» گفت ترکیه پیش از حمله اسرائیل هیچ اطلاعرسانی قبلی دریافت نکرده بود و پس از مشاهده حرکت هواپیماهای اسرائیلی به سمت شمال و در جهت اراضی خود، «میتوانست بهطور منطقی برای پاسخ آماده شود».
این مقام آمریکایی تأکید کرد که «ذهنهای آرام» مانع از وخیمتر شدن اوضاع شدند و افزود واشنگتن در حال ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از رویارویی میان اسرائیل، ترکیه و سوریه است!
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رژیم صهیونیستی بامداد سهشنبه در هشت حمله هوایی، فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی ادلب را هدف قرار داد؛ فرودگاهی که سالهاست از خدمت خارج شده و نیروهای حفاظت وابسته به وزارت دفاع سوریه در آن مستقر هستند.
ادعای اسرائیل درباره استقرار نیروهای ترکیه
همزمان، دفتر بنیامین نتانیاهو مدعی شد سوریه در آستانه اجازه دادن به استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب بوده و این اقدام را تهدیدی علیه امنیت رژیم صهیونیستی دانست.
دفتر نتانیاهو مدعی شد اسرائیل پیشتر بارها درباره چنین استقراری به سوریه هشدار داده بود، اما دمشق این هشدارها را نادیده گرفته است.
تبادل اطلاعات آمریکا و اسرائیل پیش از حمله
در همین حال، «فاکسنیوز» به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که حمله به پایگاه ابوالظهور پس از تبادل اطلاعات حساس و محرمانه میان اسرائیل و عالیترین سطوح دولت آمریکا انجام شده است.
این مقام اسرائیلی همچنین مدعی شد احمد الشرع، رئیس مرحله انتقالی سوریه، نمیتواند مانند دولت سابق سوریه عمل کند؛ دولتی که به گفته او نیروهای همپیمان خود را در خاک سوریه مستقر میکرد.
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