به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، تأکید کرد که حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اقدامی مردود و محکوم است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، المالکی در مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آنچه در حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، رخ داد، مردود و محکوم است و هرگونه حمله‌ای که امنیت اقلیم، ثبات عراق و نهادهای آن را هدف قرار دهد، اقدامی است که نمی‌توان آن را پذیرفت.

وی افزود: چنین اقداماتی صرف‌نظر از اینکه چه طرفی پشت آن قرار داشته باشد، مردود است و ضروری است ابعاد و جزئیات این حادثه از طریق تحقیقات رسمی مشخص شود و مسئولان آن نیز مطابق قانون و به‌گونه‌ای که امنیت، حاکمیت و وحدت عراق حفظ شود، مورد بازخواست قرار گیرند.

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