به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیلگر آمریکایی با اشاره به تغییر آرایش نظامی نیروهای این کشور در منطقه مدعی شد شمار قابلتوجهی از هواپیماهای سوخترسان آمریکا از محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) خارج شدهاند؛ ادعایی که در صورت تأیید، میتواند نشانهای از تغییر وضعیت عملیاتی آمریکا در منطقه و افزایش نگرانی واشنگتن از آسیبپذیری پایگاههای خود در اطراف خلیج فارس باشد.
ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک و تاریخدان آمریکایی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعداد قابلتوجهی از هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از محدوده عملیاتی سنتکام خارج شدهاند؛ تعدادی به آمریکا بازگشته و برخی دیگر به کشورهای عضو ناتو در اروپا منتقل شدهاند.»
وی افزود: «تقریباً هیچکدام از آنها دیگر در پایگاههای آمریکایی نزدیک خلیج فارس باقی نماندهاند»، زیرا به ادعای او، «تقریباً تمام این پایگاهها بهشدت آسیب دیدهاند و دیگر پدافند هوایی مؤثر و قابلاتکایی ندارند.»
حملات مکرر به پایگاههای آمریکا
پیش از این گزارشهای رسانههای بینالمللی نشان میدهد پایگاهها و تأسیسات نظامی مرتبط با آمریکا در منطقه طی ماههای اخیر بارها هدف حملات قرار گرفتهاند که یکی از دلایل جابجایی یا تخلیه توان هوایی آمریکاییها از منطقه بوده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرده بود که پس از حملات جدید آمریکا به ایران، تهران مواضع مرتبط با ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داد؛ کشورهایی که میزبان تأسیسات و نیروهای نظامی آمریکا هستند.
رویترز همچنین پیشتر گزارش داده بود که در جریان حملات متقابل، برخی پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه هدف قرار گرفتهاند و بخشی از این حملات به تأسیسات و زیرساختهای نظامی آسیب وارد کرده است. این خبرگزاری در گزارشی دیگر تأکید کرده بود که در جریان حملات ایران، علاوه بر زیرساختهای عمومی، پایگاههای نظامی آمریکا نیز آسیب دیدهاند.
گزارش المانیتور از گسترش حملات
گزارشهای «المانیتور» نیز تصویری مشابه از گسترش دامنه حملات ارائه میدهد. این رسانه در گزارشی در ماه ژوئیه اعلام کرد ایران در واکنش به حملات آمریکا، چندین موضع نظامی مرتبط با آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داده است.
در گزارش دیگری، المانیتور از حمله به کشورهای میزبان پایگاههای هوایی آمریکا، از جمله بحرین، قطر و کویت خبر داد و نوشت مقامهای کویتی از اصابت حملات به یک تأسیسات تولید برق و آبشیرینکن و آسیب به زیرساختهای آن خبر دادهاند.
همچنین این رسانه گزارش داده است که در جریان حملات، تأسیسات مرتبط با حضور نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفته و حملات پهپادی به پایگاههای این کشور ادامه داشته است.
اهمیت خروج احتمالی هواپیماهای سوخترسان
در این میان، ادعای شرایور درباره خروج هواپیماهای سوخترسان از محدوده سنتکام از منظر نظامی اهمیت ویژهای دارد. هواپیماهای سوخترسان برای افزایش برد عملیاتی جنگندهها و تداوم مأموریتهای هوایی آمریکا نقش حیاتی دارند و جابهجایی آنها میتواند بر توانایی اجرای عملیات هوایی از پایگاههای منطقهای تأثیر بگذارد.
مجموع این گزارشها نشان میدهد پایگاههای آمریکا در منطقه دیگر صرفاً مراکز پشتیبانی دور از میدان نبرد نیستند، بلکه در معرض حملات مستقیم و مکرر قرار گرفتهاند. رویترز و المانیتور هر دو از تداوم حملات به مواضع نظامی آمریکا در کشورهای مختلف منطقه خبر دادهاند؛ موضوعی که هزینه و ریسک حفظ آرایش فعلی نیروهای آمریکایی در اطراف خلیج فارس را افزایش داده است.
خروج گسترده هواپیماهای سوخترسان و تغییر محل استقرار آنها، میتواند بخشی از یک بازآرایی عملیاتی گستردهتر آمریکا در منطقه باشد؛ بازآراییای که در آن واشنگتن ناچار است میان حفظ توان تهاجمی، حفاظت از نیروها و تجهیزات و کاهش آسیبپذیری پایگاههای خود توازن برقرار کند.
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