به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رسانه‌های سوری گزارش دادند که فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی ادلب در شمال‌غرب سوریه، هدف چند حمله هوایی ناشناس قرار گرفت.

بر اساس گزارش تلویزیون سوریه، چهار حمله هوایی ناشناس باند فرودگاه ابوالظهور را هدف قرار داد که در پی آن خسارت‌های مادی به این فرودگاه وارد شد، اما این حملات تلفاتی در پی نداشت.

تاکنون هویت عامل حملات مشخص نشده است؛ با این حال، برخی صفحات و منابع محلی احتمال داده‌اند که رژیم صهیونیستی عامل این حملات بوده باشد.

این منابع همچنین اعلام کردند که حمله اخیر، نخستین حمله از این نوع به فرودگاه نظامی ابوالظهور پس از سقوط نظام پیشین سوریه به شمار می‌رود.

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