به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست جمهوری ترکیه بامداد چهارشنبه گفت که ادعاهای بیاساس رژیم صهیونیستی با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه است.
اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه بامداد چهارشنبه گفت که ادعاهای بیاساس رژیم صهیونیستی با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه است.
آنکارا در بیانیهای ضمن نادرست خواندن اتهامزنیهای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، توضیح داد: «این ادعا با هدف مشروعیت بخشیدن به حملات هوایی غیرقانونی اسرائیل مطرح شدند که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار میدهد».
شبکه «الجزیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «اتهامات مطرح شده ناشی از تمایل نتانیاهو برای ادامه سیاستهای توسعهطلبانه و ثباتزدای خود در منطقه، پیش از انتخابات سراسری [در فلسطین اشغالی] است».
در این بیانیه آمده است: «ترکیه، مانند اکثریت جامعه بینالمللی، از برقراری صلح پایدار در منطقه ما حمایت میکند. تنها راه رسیدن به این هدف، کنار گذاشتن سیاستهای تهاجمی و قهری نتانیاهو و احترام گذاشتن به قوانین بینالمللی است».
ریاست جمهوری ترکیه افزود: «آنکارا با قاطعیت به همکاری با دمشق بر اساس مبانی مشروع برای برقراری صلح، ثبات و رفاه در سوریه ادامه خواهد داد و هرگز اجازه نمیدهد که سوریه بیثبات شود».
جنگندههای رژیم اشغالگر روز سهشنبه فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در 70 کیلومتری مرز ترکیه واقع در استان ادلب را بمباران کردند.
پیش از این، دفتر نتانیاهو شامگاه سهشنبه ادعا کرد که سوریه قصد داشت به نظامیان ترکیه اجازه دهد در پایگاه هوایی ادلب مستقر شوند.
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