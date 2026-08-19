به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی به مناسبت ۱۹ اوت، روز جهانی بشردوستی، با انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در جهان، گفت: رنج، درد و هیولای جنونآمیزی که جامعه بشری گرفتار آن شده، وصفناشدنی است.
وی افزود: کسانی که خود را قهرمان حقوق بشر میدانند، انسانیت را به خاک و خون کشیدهاند، کودکان کمسنوسال را زیر پا له کردهاند و بیمارستانها، عبادتگاهها، بازارها و زیرساختهای اساسی را ویران کردهاند.
نقوی اظهار کرد: به دلیل اقدامات درندگان امپریالیستی و صهیونیستی که در پوشش انسانیت پنهان شدهاند، همهجا صحنه حاکمیت آتش و خون است؛ اما با تأسف، سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی نتوانستهاند از صدور بیانیههای محکومیت فراتر بروند.
وی گفت: از سال ۲۰۰۸، این روز به عنوان روزی برای قدردانی از کسانی که خدمات بشردوستانه ارائه میدهند و اعلام همبستگی با انسانهایی که درگیر مشکلات هستند، گرامی داشته میشود؛ اما تأسفبار است که ظلمی که از قرن گذشته آغاز شده، در ۲۶ سال نخست قرن بیستویکم به نهایت خود رسیده است.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: امروز خود سازمان ملل متحد باید عملکرد خود را مورد بازخواست قرار دهد و ببیند آیا برای حمایت از ارزشهای انسانی و تأمین حقوق بشر، اقدام عملی انجام داده است یا خیر.
وی ادامه داد: در فلسطین، کشمیر، افغانستان، سوریه، لبنان، لیبی، عراق، سومالی و دیگر کشورها چه ظلمی باقی مانده است که بر مردم روا داشته نشده باشد؟ به چه شیوهای تجاوز علیه ایران تحمیل شد و ائتلاف امپریالیستی و صهیونیستی همچنان این شب تاریک ظلم را بر جهان حاکم کرده است.
نقوی هشدار داد: اگر دست ظلم متوقف نشود، صلح، انسانیت و مدارا در جهان صرفاً به واژهها و مطالبی کتابی محدود خواهد شد.
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