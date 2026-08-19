به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحقیقی از تشدید اسلام‌هراسی در ایالت تگزاس آمریکا و افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی علیه مسلمانان خبر داد و نوشت که همزمان با رشد جوامع مسلمان در این ایالت، برخی رهبران جمهوری‌خواه تلاش‌های خود را برای محدود کردن نهادها و فعالیت‌های اسلامی افزایش داده‌اند. این گزارش که با انجام بیش از ۴۵ مصاحبه در مساجد، کسب‌وکارها و رویدادهای سیاسی تگزاس تهیه شده، از شکل‌گیری موجی از حملات لفظی و اقدامات سیاسی علیه مسلمانان حکایت دارد.

افزایش نگرانی در جوامع مسلمان

بر اساس این گزارش، غلام کهر، عضو ذخیره گارد ساحلی آمریکا، پیش از آغاز مأموریت چندماهه خود در اوایل ژوئن، برای اقامه نماز صبح به مرکز اسلامی «ولی رنچ» در شهر ایروینگ در نزدیکی دالاس رفت؛ اما این بار برخلاف مأموریت‌های قبلی، نگرانی او بیشتر متوجه همسر و چهار فرزندش بود. او گفت حملات لفظی رهبران ارشد تگزاس علیه مسلمانان افزایش یافته و در مساجد مختلف ایالت، مسلمانان از توهین‌ها و اظهارات خصمانه علیه خود هنگام عبادت یا حضور در اماکن عمومی سخن می‌گویند. در ماه‌های اخیر نیز فردی در ارتباط با یک مرکز اسلامی بزرگ در هیوستون به اتهام تهدید تروریستی بازداشت شد؛ زنی در فروشگاهی در کانرو به مسلمانان گفت «در این ایالت یا این کشور مورد استقبال نیستند» و زنی دیگر در مک‌کینی در جریان جلسه‌ای جنجالی درباره توسعه یک مسجد، به شهردار سابق حمله و پیامی ضداسلامی را داخل لباس او فرو کرد.

مسلمانان؛ جامعه‌ای رو به رشد در تگزاس

نیویورک‌تایمز می‌نویسد جمعیت مسلمانان تگزاس طی دهه‌های اخیر افزایش یافته و منطقه دالاس ـ فورت‌وُرث به یکی از مهم‌ترین مقصدهای خانواده‌های مسلمان تبدیل شده است. جمعیت مهاجران منطقه دالاس ـ فورت‌وُرث از کشورهای دارای اکثریت مسلمان، بر اساس داده‌های مهاجرتی سرشماری، از حدود ۷۹ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۵۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. همچنین شمار مساجد در چهار شهرستان بزرگ این منطقه از ۲۸ مسجد در دو دهه قبل به ۷۶ مسجد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. با این حال، جمعیت مسلمانان همچنان حدود یک تا دو درصد جمعیت کل تگزاس برآورد می‌شود و نیویورک‌تایمز تعداد آنها را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ذکر کرده است.

از مبارزه با «اسلام رادیکال» تا فشار بر نهادهای اسلامی

در گزارش آمده است که وعده مبارزه با «اسلام رادیکال» مدت‌ها بخشی از سیاست جمهوری‌خواهان آمریکا بوده، اما در تگزاس این رویکرد در سال‌های اخیر از سطح شعار فراتر رفته است. نقطه عطف جدید، در اوایل سال ۲۰۲۵ و پس از انتشار طرح مرکز اسلامی «ایست پلینو» برای ایجاد یک پروژه مسکونی و تجاری با محوریت مسجدی جدید در زمین‌های کشاورزی شرق دالاس رقم خورد. پس از آن، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، و کن پکستون، دادستان کل این ایالت، تحقیقات درباره برخی نهادهای مسلمان را آغاز کردند. ابوت همچنین تلاش کرد مانع اجرای پروژه شود، درباره مشاوره طلاق مذهبی تحقیقاتی را دنبال کرد، تهدید کرد بودجه ایالتی فرودگاه‌هایی را که امکانات وضوی مسافران مسلمان را فراهم می‌کنند قطع خواهد کرد و حتی شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی، موسوم به «کِیر» (CAIR)، را یک «گروه تروریستی» اعلام کرد؛ اقدامی که به نوشته نیویورک‌تایمز حتی دولت ترامپ نیز تاکنون انجام نداده است.

«تا وقتی همه مسلمانان بروند، آرام نمی‌گیرم»

این روزنامه می‌نویسد همزمان با افزایش فشار بر مسلمانان، تلاش‌هایی برای تقویت حضور مسیحیت در عرصه عمومی تگزاس نیز صورت گرفته است. در ماه ژوئن، تگزاس به نخستین ایالت آمریکا تبدیل شد که قرائت کتاب مقدس در مدارس دولتی را الزامی کرد؛ اقدامی که پس از الزام مدارس به اختصاص زمان برای نماز و نصب ده فرمان انجام شد. از سوی دیگر، مشاوران جمهوری‌خواه گفته‌اند که برای بسیاری از رأی‌دهندگان محافظه‌کار تگزاس، اسلام از اوایل سال گذشته به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. فعالان ضداسلام و نامزدهای راست افراطی نیز اسلام را ناسازگار با ارزش‌های آمریکایی توصیف کرده‌اند.

در یکی از صریح‌ترین اظهارات، بو فرنچ، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه در سطح ایالت، تابستان امسال در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تا وقتی همه مسلمانان بروند، آرام نمی‌گیرم.» در کنوانسیون جمهوری‌خواهان تگزاس نیز چندین نشست درباره آنچه «تهاجم مسلمانان» خوانده شد برگزار و مبارزه با شریعت به عنوان یکی از اولویت‌های قانون‌گذاری مطرح شد.

تلاش برای تعریف اسلام خارج از مفهوم «دین»

نیویورک‌تایمز همچنین به تلاش برخی قانون‌گذاران تگزاس برای بازتعریف جایگاه اسلام در قوانین ایالتی پرداخته است. آلن اسکول‌کرافت، نماینده جمهوری‌خواه ایالت از سن‌آنتونیو، گفت: «یکی از نخستین کارهایی که قرار است انجام دهیم، تعریف این است که دین چیست. اسلام فقط یک دین نیست؛ بسیار فراتر از یک دین است.» برخی محافظه‌کاران در پی استفاده از قوانین ایالتی برای ممنوعیت یا تنظیم برخی رویه‌های فرهنگی و مذهبی اسلامی، از جمله نهادهایی هستند که درباره ازدواج و طلاق بر اساس قواعد دینی مشاوره می‌دهند. عمر سلیمان، عالم مسلمان شناخته‌شده، نیز با انتقاد از تلاش‌های سال‌های گذشته برای ایجاد تفاهم بین ادیان گفت: «ما دائماً تلاش کردیم به سابقه خودمان اشاره کنیم و امیدوار بودیم سابقه‌مان خودش گویای همه‌چیز باشد. این کار را کردیم و هیچ فایده‌ای برای ما نداشت.» او خواستار موضعی «قدرتمند» و دفاع حقوقی جدی در برابر حملات شد و گفت: «ما باید دروغ گفتن را برای این افراد از نظر قانونی و سیاسی پرهزینه کنیم. باید در برابر آنها مقابله کنیم.»

مسلمانان تگزاس در برابر موج جدید اسلام‌هراسی

این گزارش در نهایت به نگرانی مسلمانان از تبدیل شدن فعالیت اجتماعی و دینی آنان به اتهام «تصرف» جامعه آمریکا اشاره می‌کند. در شهر فریسکو در شمال دالاس، فرحت شیخ، پزشک مسلمان، در جریان انتخابات شهرداری از نامزدی حمایت کرد که وعده وحدت شهر را داده بود؛ در حالی که رقیب او از ضرورت «همگون‌سازی» مسلمانان با فرهنگ آمریکایی سخن می‌گفت و برخی حامیانش از «تصرف» شهر توسط مسلمانان هشدار می‌دادند. شیخ در پاسخ گفت مشارکت مسلمانان در جامعه ــ از حضور در انجمن اولیا و مربیان مدارس تا فعالیت داوطلبانه و اشتغال حرفه‌ای ــ خود بخشی از مشارکت آنان در جامعه آمریکاست، اما همین مشارکت نیز ممکن است به عنوان تلاش برای «تصرف» جامعه مورد حمله قرار گیرد. نیویورک‌تایمز در پایان تأکید می‌کند که نهادهای مسلمان تگزاس برای دفاع از خود بر حمایت‌های قانون اساسی، به‌ویژه آزادی دینی در متمم اول قانون اساسی آمریکا، تکیه کرده‌اند؛ در حالی که تلاش برای بازتعریف اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، به گفته اسما تی. اودین، وکیل حقوق دینی، می‌تواند تلاشی برای حذف اسلام از مفهوم حقوق تضمین‌شده برای ادیان پیش از آغاز مناقشه بر سر آزادی دینی باشد.

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