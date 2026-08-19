به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عراقی از جلسه‌ای میان صهیونیست‌ها و برخی مقامات اقلیم کردستان عراق با هدف راه‌اندازی کارزاری رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه گروه‌های مقاومت با بودجه ۶ میلیون دلاری خبر داد.

خبرگزاری «المعلومه» عراق به نقل از یک مسئول عراقی از نشستی علیه مقاومت خبر داد که میان مقامات اقلیم کردستان و برخی از مسئولان رژیم اسرائیل برگزار شده است.

این منبع عراقی فاش کرد که جلسه هماهنگی میان مسئولان اقلیم با چندین مقام اسرائیلی برگزار شده است که در آن درباره ایجاد یک اتاق عملیات رسانه‌ای علیه سلاح مقاومت، همزمان با افزایش درخواست‌ها برای تسلیم سلاح، بحث و بررسی شده است.

منبع مذکور به المعلومه گفت: در این جلسه اعضای حزب «لیکود» اسرائیل از جمله «اوشر شکایم» و «کاترین شطریت» شرکت داشته و ایجاد اتاق عملیات رسانه‌ای مشابه اقدام اواخر سال ۲۰۲۳ در راستای بدنام سازی و خدشه وارد کردن به وجهه مقاومت مورد بررسی قرار گرفت.

این منبع آگاه افزود: اتاق عملیاتی که در اقلیم کردستان عراق ایجاد خواهد شد در راستای هجمه رسانه‌ای و سایبری علیه سلاح مقاومت عمل خواهد کرد و این همزمان با تلاش‌ها برای فشار به مقاومت و مجبور کردن آن برای تحویل سلاحش خواهد بود.

به گفته این منبع مسئول عراقی، حدود ۶ میلیون دلار برای این کارزار تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه مقاومت اختصاص داده شده است و احتمال تخصیص بودجه اضافی در آینده نیز وجود دارد.

مقام آگاه مزبور گفت: این طرح شامل خرید نرم افزار برای مدیریت شمار زیادی حساب کاربری جعلی، تامین مالی پلتفرم‌ها و صفحات رسانه‌ای ناشناس و همچنین تولید محتوای بصری با استفاده از هوش مصنوعی است. این تحرکات با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تحریف تصویر مقاومت از طریق کارزارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی انجام می شود.

این منبع در پایان بر ضرورت آگاهی و هوشیاری در قبال این تحرکات و کمپین ها و منافع مالی و طرح های پشت پرده آنها تاکید کرد.

این در حالی است که اخیرا بحث انحصار سلاح در عراق داغ شده است و برخی هدف از آن را سلاح مقاومت می‌دانند. «ابو مجاهد العساف» مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که شروط مقاومت اسلامی برای همکاری با دولت در راستای ساماندهی پرونده سلاح، با خروج کامل و حقیقی نیروهای آمریکایی از اراضی و حریم هوایی عراق و تضمین عدم بازگشت آنها علاوه بر آزادسازی تصمیم سیاسی و اقتصادی از سیطره امریکا آغاز می‌شود. شرط دوم عقب نشینی نیروهای ترکیه از شمال عراق و شرط سوم مطالبه انحلال نیروهای «پیشمرگه» در اقلیم کردستان است.

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