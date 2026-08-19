۲۵ سال پس از ۱۱ سپتامبر؛ آمریکا از ترس از اسلام به نفرت از مسلمانان رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک‌شدن به بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، «اسماء خالد» روزنامه‌نگار آمریکایی به بررسی تغییری پرداخته است که در نگاه آمریکا به مسلمانان رخ داده است. او معتقد است ایالات متحده آمریکا از مرحله ترس و سوءظن پس از حملات ۱۱ سپتامبر عبور کرده و وارد مرحله‌ای شده است که در آن اسلام‌ستیزی یا اسلام‌هراسی به پدیده‌ای رایج تبدیل شده و گاه حتی از سوی چهره‌های سیاسی بانفوذ آمریکایی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

خالد در مقاله‌ای در نشریه «آتلانتیک» می‌نویسد که سال‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با حمله به مساجد، آزار زنان محجبه و نگرانی از نظارت‌های دولتی بر مسلمانان آمریکا همراه بود. با این حال، او تأکید می‌کند که مسلمانان در زادگاهش در ایالت «ایندیانا» آمریکا در بسیاری از موارد همچنان بخشی عادی از جامعه محلی بودند.

این روزنامه‌نگار خاطرات خود از مسجد شهرش را بازگو می‌کند. مسجدی که در دهه ۱۹۹۰ ساخته شد و ساخت آن با مظاهر مختلف مخالفت روبه‌رو بود. از جمله، یکی از همسایگان توده بزرگی از خاک ایجاد کرده بود تا مسجد از دید پنهان بماند.

پس از حملات ۱۱ سپتامبر نیز سوراخ‌های ناشی از اصابت گلوله روی یکی از پنجره‌های مسجد پیدا شد. در حالی که مساجد دیگری در سراسر آمریکا هدف حملات خشونت‌آمیزتری قرار گرفتند.

با این حال، خالد می‌گوید تجربه شخصی او تا حدی متفاوت بود. او زندگی عادی در مدرسه داشت، حجاب می‌پوشید و حتی در جشن‌های آغاز سال تحصیلی، حجابش را با رنگ‌های مدرسه تزئین می‌کرد. بسیاری از مردم شهر نیز با او مانند یکی از اعضای جامعه رفتار می‌کردند، نه نماینده یک گروه مذهبی که با تروریسم مرتبط دانسته می‌شد.

ترامپ و عادی‌سازی اسلام‌هراسی

به باور این نویسنده، تغییر بزرگ در سال‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به‌وضوح نمایان شد. زمانی که گفتمان سیاسی این کشور، اسلام و مسلمانان را به‌عنوان نقطه مقابل هویت آمریکایی به تصویر می‌کشید.

خالد روایت می‌کند که در آن زمان به‌عنوان خبرنگار سیاسی در رادیوی عمومی ملی آمریکا (NPR) فعالیت می‌کرد و شاهد بود که «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری‌خواه در آن انتخابات، اظهاراتی علیه مسلمانان مطرح می‌کرد. از جمله پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و این ادعا که اسلام از ما متنفر است.

او می‌گوید ترامپ تردید و بدگمانی نسبت به مسلمانان را اختراع نکرد، بلکه از ترس‌هایی که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر وجود داشتند بهره گرفت. اما در عین حال، به انتقال این نگرانی‌ها از حاشیه گفتمان سیاسی به متن فضای عمومی در آمریکا، کمک کرد.

خالد به گفت‌وگویی با یکی از طرفداران ترامپ اشاره می‌کند که تلاش کرده بود او را متقاعد کند که ممنوعیت ورود مسلمانان ممکن است به نفع خودش باشد. زیرا به باور او، مسلمانان ممکن است مرتکب اقدامات تروریستی شوند و در نتیجه، خود خالد نیز در معرض بازداشت قرار گیرد.

به اعتقاد خالد، مشکل امروز دیگر صرفاً ترس نیست. بلکه اسلام‌ستیزی به‌صورت علنی از سوی برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا، بیان می‌شود. از جمله نمایندگانی که گفته‌اند مسلمانان به جامعه آمریکا تعلق ندارند یا خواستار گسترش اسلام‌هراسی شده‌اند.

ایندیانا؛ نمونه‌ای از یک تغییر بزرگ

خالد می‌گوید شنیدن چنین ادبیاتی از زبان ساکنان ایالت خودش، ایندیانا، بیش از همه او را آزار می‌دهد. او به اظهارات «مایکا بیک‌ویت» معاون فرماندار ایالت ایندیانا، اشاره می‌کند که گفته بود از اسلام متنفر است و اسلام را یک فرقه مرگ شیطانی توصیف کرده بود. او بعدتر نیز گفت اسلام ایدئولوژی‌ حتی خطرناک‌تر از نازیسم است.

به باور خالد، این اظهارات از آن جهت خطرناک‌تر است که از سوی یک مقام رسمی در آمریکا مطرح شده است. مقامی که نماد ایالت را بر تن دارد و از طرف آن سخن می‌گوید، آن هم در شرایطی که مساجد با نگرانی‌های امنیتی واقعی مواجه هستند.

او می‌گوید مسجد شهرش ناچار شده است تدابیر امنیتی مختلفی از جمله نصب دروازه‌های امنیتی و استفاده از نیروهای محافظ را در دستور کار قرار دهد. بیک‌ویت همچنین خواستار جلوگیری از پخش اذان از طریق بلندگو شده است. این در حالی است که هیچ گزارشی درباره پخش علنی اذان از بلندگوی مساجد در ایالت ایندیانا وجود نداشته است.

خالد معتقد است سیاستمداران آمریکایی تنها بازتاب‌دهنده احساسات موجود در جامعه این کشور نبوده‌اند، بلکه طی یک دهه گذشته در تشدید و عادی‌سازی اسلام‌هراسی در آمریکا نیز نقش داشته‌اند.

مسلمانان بخشی از تاریخ آمریکا هستند

خالد این مناقشه را در چارچوبی تاریخی‌تر بررسی می‌کند و تأکید دارد که اسلام دینی وارداتی به آمریکا نیست، بلکه پیش از تأسیس جمهوری ایالات متحده نیز بخشی از تاریخ این کشور بوده است.

او اشاره می‌کند که هزاران مسلمان آفریقایی به‌عنوان برده به مستعمرات آمریکا آورده شدند. به گفته مورخان، مسلمانان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و شاید حتی تا ۳۰ درصد از آفریقایی‌هایی را تشکیل می‌دادند که به آمریکای شمالی منتقل شدند.

خالد به داستان «یارو ماموت» اشاره می‌کند. مسلمانی که در سال ۱۷۵۲ به‌عنوان برده به شهر «آناپولیس» آمریکا آورده شد، اما بعدها آزادی خود را به دست آورد و خانه‌ای در «جورج‌تاون» خرید. او سپس توسط «چارلز ویلسون پیل» نقاش آمریکایی به تصویر کشیده شد.

این نویسنده همچنین یادآوری می‌کند که «توماس جفرسون» هنگام سخن گفتن درباره آزادی مذهبی در آمریکا، صراحتاً مسلمانان را نیز مدنظر قرار داده بود و تأکید کرده بود که حمایت از آزادی مذهبی باید شامل پیروان همه ادیان توحیدی شود.

خالد می‌گوید سه سال برای تهیه یک مجموعه مستند برای شبکه آمریکایی PBS درباره تاریخ مسلمانان آمریکا وقت گذاشته است؛ با این هدف که فرزندانش نیز تصویری کامل‌تر از تاریخ آمریکا و تاریخ اسلام داشته باشند.

میراث ۱۱ سپتامبر؛ از ترس به نفرت

خالد در پایان می‌گوید میراث حملات ۱۱ سپتامبر دیگر صرفاً ترس از تروریسم نیست، بلکه از نگاه او به ایجاد فضایی سیاسی و فرهنگی در آمریکا منجر شده که در آن خصومت با مسلمانان افزایش یافته است.

او معتقد است آمریکا امروز در نسخه‌ای بدتر از فضای پس از ۱۱ سپتامبر گرفتار شده است. فضایی که در آن نفرت بیش از ترس تعیین‌کننده است و همین مسئله پرسش‌های عمیقی درباره معنای شهروندی، آزادی مذهبی و ارزش‌هایی که ادعا می‌شود ایالات متحده آمریکا بر پایه آنها شکل گرفته است، ایجاد می‌کند.

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