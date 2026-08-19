به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجله آمریکایی «آتلانتیک» (The Atlantic) در یادداشتی به قلم «اسما خالد» (Asma Khalid)، یکی از مجریان شبکه بیبیسی، نوشت که اسلامهراسی در ایالات متحده نهتنها زندگی مسلمانان، بلکه ارزشهای مورد ادعای آمریکا درباره شهروندی، هویت و آزادیهای مدنی را نیز فرسوده کرده است.
نویسنده با اشاره به اینکه سال جاری میلادی همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا و بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر است، تأکید کرد که نمیتوان این دو رخداد را جدا از یکدیگر دید. به نوشته آتلانتیک، حملات ۱۱ سپتامبر نهفقط روابط آمریکا با مسلمانان در خارج از مرزهای این کشور، بلکه نگاه جامعه آمریکا به مسلمانان در داخل را نیز دگرگون کرد.
اسما خالد که هر سال فرزندانش را برای تماشای مراسم روز استقلال آمریکا به زادگاهش در ایالت ایندیانا (Indiana)، واقع در غرب میانه آمریکا، میبرد، از تغییر فضای این مراسم در سالهای اخیر سخن گفت. او نوشت که در کنار گروههای موسیقی و پیشاهنگان دختر، اکنون خودروهای نظامی، نمادهای عظیم مسیحی و یادبود سربازان کشتهشده آمریکایی در جنگهایی که به افغانستان و عراق تجاوز شد، نیز دیده میشود.
به گفته این نویسنده، تصاویر جوانان اهل ایندیانا که در جنگهای افغانستان و عراق جان باختهاند، فضای مراسم را اندوهبار و به نوعی ضداسلامی میکند؛ جنگهایی که پس از ۱۱ سپتامبر و در چارچوب لشکرکشیهای آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شد. وی تأکید کرد که سایه ۱۱ سپتامبر، جنگهای پس از آن و فرهنگی که از دل این تحولات شکل گرفت، همچنان بر جامعه آمریکا سنگینی میکند.
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