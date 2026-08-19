به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از عربی ۲۱، ایجاد تغییر در برخی کتابهای درسی عربستان سعودی مورد استقبال رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در همین رابطه سعودیها عبارت «مسلمانان از قدس دست نخواهند کشید» را از کتابهای درسی خود حذف کردند که این اقدام با استقبال یک سازمان اسرائیلی که برنامههای آموزشی خاورمیانه را رصد میکند، روبرو شد.
«مارکوس شیف»، مدیر اجرایی مؤسسه «ایمپکت-سی» در این خصوص ابراز داشت که بازبینی این مؤسسه بر برنامههای آموزشی عربستان نشان دهنده تداوم مسیر «اصلاحات مثبت!» در آموزش این کشور است. وی به کاهش محتواهایی که این مؤسسه آنها را «افراطی» یا «یهودستیزانه» میداند، در کنار تغییراتی در نحوه پرداختن به موضوع اسرائیل و صهیونیسم اشاره کرد.
استقبال رژیم صهیونیستی از اقدام سعودیها در حالی صورت میگیرد که سیاستمداران اسرائیلی همچنان خواستار تخریب مسجدالاقصی و بنای موسوم به «هیکل» (معبد) در جای آن هستند. همچنین مقامات اسرائیلی روز دوشنبه به شهرکنشینان اجازه دادند تا در داخل مسجدالاقصی در شرق قدس اشغالی به انجام مناسک یهودی بپردازند؛ اقدامی که به عنوان نقض بیشتر وضع موجود، با انتقادات گستردهای روبهرو شد.
این مؤسسه همچنین از حذف برخی آیات قرآن از کتابهای درسی عربستان سعودی که به موضوع «کفر و گناه» میپردازند استقبال کرده است. در یک کتاب تاریخ پایه یازدهم نیز، عبارت «دشمن صهیونیستی» با عبارت «اشغالگران اسرائیلی» جایگزین شده است. با این حال، مؤسسه مذکور این تغییر را کافی ندانسته و معتقد است که استفاده از اصطلاح «اشغالگران اسرائیلی» نشاندهنده تداوم عدم شناسایی اسرائیل است.
این انتقادات در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی به کلی با تشکیل کشور فلسطین مخالف است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم در نوامبر گذشته گفت که «کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. مسئله به همین سادگی است: ساخته نخواهد شد.
...............
پایان پیام
نظر شما