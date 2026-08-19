به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلپارسلان کویتول (Alparslan Kuytul)، از چهرههای مذهبی و منتقد دولت ترکیه، در جریان عملیات سحرگاهی نیروهای امنیتی این کشور به همراه همسرش سمرا کویتول، وکیلش بلال ایپک و شماری از اعضای جنبش فرقان (Furkan Hareketi) بازداشت شد.
بازداشت کویتول در شرایطی صورت گرفته است که وی در جریان جنگ اخیر ایران و آمریکا، مواضع صریح و انتقادات تندی نسبت به سیاست دولت رجب طیب اردوغان مطرح کرده بود. کویتول در سخنان خود از دولت ترکیه خواسته بود در برابر حملات آمریکا و اسرائیل، موضعی روشن اتخاذ کرده و در کنار ایران و جبهه مقاومت قرار گیرد.
وی همچنین سیاست آنکارا در قبال تحولات منطقه را مورد انتقاد قرار داده و بر این باور بود که ترکیه نباید در شرایط رویارویی ایران و محور مقاومت با آمریکا و اسرائیل، سیاستی منفعلانه یا دوگانه در پیش بگیرد.
اکنون بازداشت این چهره مذهبی، مدت کوتاهی پس از این مواضع انتقادی، در میان هواداران وی و فعالان نزدیک به جنبش فرقان بازتاب گستردهای پیدا کرده است.
وکلای جنبش فرقان ضمن اعتراض به این بازداشتها، اعلام کردهاند که بر اساس اطلاعات اولیه، عملیات اخیر ظاهراً با اتهام «فعالیت سازمان مجرمانه» صورت گرفته است؛ اتهامی که به گفته آنان، در سالهای گذشته نیز علیه این مجموعه مطرح شده بود.
علیشان اینجی، از وکلای جنبش فرقان، عملیات اخیر را «نسخه جدید» پروندههای پیشین دانسته و آن را به «پرده سوم همان نمایش» تشبیه کرده است.
بازداشت کویتول، با توجه به مواضع صریح اخیر او در حمایت از ایران و جبهه مقاومت و انتقاد از سیاست منطقهای دولت اردوغان، میتواند در روزهای آینده با واکنشهای بیشتری در محافل مذهبی و سیاسی ترکیه همراه شود.
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