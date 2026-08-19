به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش یادبود رهبر شهید و شهید علامه سید عارف حسین الحسینی در شهر دیره اسماعیل‌خان پاکستان برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام عارف حسین واحدی، نایب‌ رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، حضور یافت و در جمع گسترده‌ای از حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت.

عارف حسین واحدی در سخنان خود با اشاره به مبارزات و تلاش‌های گسترده رهبر شهید، بصیرت فکری و آثار شهادت ایشان، اظهار کرد: خون پاک و مقدس ایشان روح تازه‌ای از بیداری و وحدت را در میان امت اسلامی ایجاد کرد و در نتیجه، قدرت‌های استعماری با رسوایی و شکست مواجه شدند.

وی همچنین با تجلیل از خدمات شهید علامه سید عارف حسین الحسینی گفت: وی با شجاعت، شهامت و بصیرت، روح بیداری را در میان ملت دمید و برای تحقق وحدت میان مسلمانان تلاش کرد.

واحدی افزود: امت اسلامی در سراسر جهان با حرکت در مسیر رهبر شهید امام خمینی(ره) و تحت رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای متحد است.

وی ادامه داد: در پاکستان نیز تحت رهبری جانشین واقعی شهید علامه سید عارف حسین الحسینی، یعنی قائد ملت جعفریه، علامه سید ساجد علی نقوی، با اتحاد، روحیه ملی و انگیزه‌ای مضاعف در مسیر خود پیش می‌رویم.

نایب‌ رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پایان بر عزم برای مبارزه متحدانه با تکفیر، افراط‌گرایی و تروریسم و تلاش برای ریشه‌کن کردن این پدیده‌ها از پاکستان تأکید کرد.



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