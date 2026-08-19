به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر پایه پژوهش جدید مرکز تحقیقات «اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان» (BAMF)، شمار مسلمانان ساکن آلمان در سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۶.۶ تا ۷ میلیون نفر رسیده است. این میزان، معادل ۸ تا ۸.۵ درصد از کل جمعیت آلمان به شمار میرود.
رسانههای محلی آلمان نوشتند این آمار در مقایسه با آخرین بررسی رسمی، رشد قابل توجهی را نشان میدهد؛ زیرا در مطالعه پیشین، جمعیت مسلمانان آلمان ۵.۳ تا ۵.۶ میلیون نفر، یعنی ۶.۴ تا ۶.۷ درصد جمعیت کشور، برآورد شده بود. پژوهشهای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، از منابع رسمی مهم برای بررسی تحولات جمعیتی مسلمانان در آلمان محسوب میشود.
«عبدالصمد الیزیدی»، رئیس «شورای مرکزی مسلمانان آلمان» (ZMD)، در واکنش به انتشار این آمار تأکید کرد: «این دادهها واقعیتی اجتماعی و تثبیتشده را بازتاب میدهد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. نزدیک به هفت میلیون مسلمان، مدتهاست که بخشی جداییناپذیر از بافت ملی کشور ما هستند.»
وی افزود حضور جمعیتی مسلمانان باید در عرصه عمومی، سیاستگذاریها و همه سطوح مشارکت اجتماعی، بر مبنای شهروندی برابر مورد توجه قرار گیرد. الیزیدی همچنین رشد جمعیت مسلمانان را مسئولیتی برای خود جامعه اسلامی دانست تا سهم خود را در خدمت به خیر عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی افزایش دهد.
رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان از افکار عمومی خواست واقعیت زندگی مسلمانان را بر مبنای واقعیتها و به دور از کلیشهها و پیشداوریها ارزیابی کنند. وی گفت آینده آلمان به همکاری همه گروههای اجتماعی وابسته است و مسلمانان با ظرفیتهای انسانی، علمی، اقتصادی و فرهنگی خود میتوانند در نوآوری، توسعه و انسجام اجتماعی نقش تعیینکننده داشته باشند.
در این گزارش همچنین تأکید شده است که تضمین آزادی دینی در قانون اساسی، برابری فرصتها و بهرسمیتشناختن تنوع فرهنگی بهعنوان یک نقطه قوت، از پیششرطهای شکلگیری همزیستی مبتنی بر اعتماد در آلمان است.
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