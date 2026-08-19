به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سازمان فعال در زمینه مقابله با اسلامهراسی اعلام کرد تعداد گزارشهای مربوط به نفرت و تبعیض علیه مسلمانان در لندن طی نیمه نخست سال جاری میلادی، از مجموع گزارشهای ثبتشده در سراسر سال ۲۰۲۳ فراتر رفته است.
سازمان «تل ماما» که موارد اسلامهراسی و نفرت علیه مسلمانان را رصد میکند، آمارهای جمعآوریشده را نگرانکننده توصیف کرد و گفت آمار سالانه این موارد در پایتخت بریتانیا از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حدود شش برابر افزایش یافته است.
این سازمان اعلام کرد دادههای موجود نشاندهنده افزایش مستمر نفرت علیه مسلمانان است و افزود که پشت هر گزارش، فردی در لندن قرار دارد که صرفاً به دلیل دین خود احساس ناامنی میکند.
بر اساس این آمار، در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۳ مورد گزارش مرتبط با نفرت و اسلامهراسی ثبت شد. این رقم در سال ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شد و به ۸۱۸ مورد رسید.
تعداد این گزارشها از آن زمان نیز هر سال افزایش یافت و در سال گذشته میلادی به رکورد ۱۹۰۹ مورد رسید.
سازمان «تل ماما» اعلام کرد از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئن سال جاری میلادی، ۱۰۳۱ گزارش درباره نفرت و تبعیض علیه مسلمانان در لندن ثبت شده است؛ رقمی که از مجموع ۱۰۲۸ مورد ثبتشده در کل سال ۲۰۲۳ بیشتر است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما